「麵麵燙燙你壞壞」情侶吃麵頻喊肉麻疊字 網友調侃：羨慕嫉妒恨！

每對情侶都有各自的相處模式，若遇到愛以娃娃音和肉麻疊字稱對方，來秀恩愛的情侶，真的會令人雞皮疙瘩掉滿地。有一名網友現場直擊表示，日前去吃午餐，就遇到隔壁桌坐著一對情侶，以超級肉麻的疊字、如膠似漆的對話讓他頓時沒了胃口，該文一出引發網友調侃「羨慕嫉妒恨！」

日前有一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，在吃午餐時，聽到隔壁桌一對情侶的對話，女：「公公，麵麵燙燙」，男：「寶寶乖，公公吹吹」，女：「唉額，都是你的口水了啦」，男：「妳沒吃過我的口水喔」，女：「你好髒喔，壞壞」，然後他們就開始嘻笑，此景令原PO頓時什麼胃口都沒有了，覺得在公共場合沒有人想要聽你們談戀愛，難到不能小聲一點嗎？吃個飯也不得安寧。

貼文曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「好奇幾歲」、「吃個麵也要疊字」、「現在談戀愛還是會用這種可怕的疊字就對了」、「這是談戀愛？還是耍白癡」、「通常那種都分得特別快」、「沿路上都是充滿各種祝福他們分手的眼神」、「吼！拜託！還好不是我遇到，怎麼吃得下啦！包一包去開房間吃啦！」

有網友開玩笑地說「可能剛熱戀」、「可能是兩個全糖的在談戀愛才這麼甜」、「公公偏頭痛了」、「我以為是公公帶媳婦去吃飯」、「公公等等回去稟報皇上把你滿門」、「想現場直擊～應該會笑死」。

也有網友提出建議「你可以大喊的叫服務員『員員，我要再一份麵麵，不要涼涼，要熱熱，也不要在裡面吐口水水，不然會髒髒』」、「還要幫人家加辣辣」、「下次記得跟他們說不要吃兔兔」。

有研究指出，情侶相處越幼稚，感情越穩定，肉麻疊字有助維持戀愛感，讓關係走得更長久的說法「情侶之間幼稚開玩笑，可輕易紓壓和撫平衝突」、「幼稚肉麻說話方式，令大腦產生戀愛感」、「情侶幼稚互動可紓壓！帶來更多的歡笑快樂、關係更長久」。