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陳時中酒後牽人妻！他改編阿妹《牽手》 網：雙手借你嗨起來

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市議員徐巧芯臉書貼出民進黨候選人陳時中與一位女性牽手的照片，引發爭議。 圖擷自徐巧芯臉書
台北市議員徐巧芯臉書貼出民進黨候選人陳時中與一位女性牽手的照片，引發爭議。 圖擷自徐巧芯臉書

台北市長選戰正如火如荼，藍營議員徐巧芯日前在臉書爆料，貼出台北市長候選人陳時中10月到高檔餐廳聚餐，離場時與一名女子的摟肩牽手照，而該名女子正是北市聯醫松德院區副院長李雅玲，當時她的丈夫丁金聰人也在現場，掀起輿論風暴。

媒體人「逆風的烏鴉」也在粉絲專頁開酸，他改編阿妹神曲《牽手》歌詞，唱出陳時中跑攤牽手場景，歌詞末段還點名過去曾發生過緋聞爭議的「王必勝」、「璋哥」、「王八千」等政治人物，笑翻網友。

改編版《牽手》歌詞全文如下：

今天晚上當我跑攤的時候

我的酒蟲在蠢蠢欲動

它說現在選情很緊繃

能靠酒力逃脫

於是冷冷的選情彷彿有了搞頭

雖然喝完讓我腿有點抖

我的心情像當選者在跳動

在市府大樓 市府大樓

我在市府大樓

誰負責幫我洗地善後 快出來自首

一起酒酣耳熱當酒空 一起牽牽手

我今天決定 我要放縱 我要high過頭

我要到所有人的夢中和選民牽手

牽手 牽手 必勝牽手升官加油

牽手 牽手 璋哥也牽乾女兒手

牽手 牽手 王八千跳過這步驟

牽手 牽手 我就是一個酒空

網友大讚，「王八千跳過這步驟，這句戳中笑點」、「快出來自首笑死XD」、「太有才了！唱起來」、「有音樂，有畫面，雙手借給你嗨起來」、「靠背！我竟然跟著唱」、「阿中：你這歌詞不健康」、「樓地板在震動」。還有網友PO出這篇改編歌詞的Google語音版，被讚神還原。

也有網友扮柯南，「重點不是握手鹹豬手，一個政務官出入高檔餐廳被招待，在喬什麼對價事務？」、「大家的重點都放在摸人妻，其實重點應該是在這個夜宴為何有副院長夫妻及陳時中及紙風車的人員，應該要查訂位者是誰，宴會的目的是什麼才是重點吧」、「表面上是酒酣耳熱之餘，放浪行骸的演出，但是留下太多耐人尋味疑點」、「真的很會玩」、「被揭露後全黨的態度更令人感到不可思議」、「老公在旁邊，不是喝醉就是很帶種」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳時中 台北市選舉 台北市長 2022大選

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