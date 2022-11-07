北捷手扶梯上聽見不明水聲 他抬頭驚見「超噁一幕」

台北捷運一直以來給人方便、乾淨的印象，近日卻有民眾在捷運手扶梯上目睹一名男子公然撒尿，直接把手扶梯當作路邊公廁，畫面曝光後，眾人也不禁直呼「好噁心」。

一位民眾昨（6）日下午搭乘捷運時，在台北車站通往機場捷運的手扶梯上，聽見一陣不明水聲，他起先以為是前方乘客的水壺不慎漏水，豈料往前一看驚見荒唐一幕，只見一名身穿西裝褲、黑色皮鞋的男子正在「小便」，在大庭廣眾下直接把尿撒到手扶梯的間隙內，「影片只有他尿噴最大量的一段，他後來還有甩乾淨的清潔動作，整個嚇爛」，事後他將畫面拍下並分享到Dcard，引起網友熱議。

居然有人在捷運站內公然撒尿，畫面曝光到網上後引網友直呼「好噁心」。圖擷自Dcard

眾人見狀紛紛直呼傻眼，「他怎麼沒被電死？」、「萬一手扶梯因為他故障怎辦？真的驚嚇我三觀，已經沒辦法用沒水準來形容了」、「好噁心，有內急也不要這樣吧」、「我到底看了什麼」、「我太震驚了！這樣跟他往相反方向的人不就會看到正面嗎？」、「這社會怎麼了」。

不少網友建議直接向站務人員投訴，「希望這個沒公德的人能被找到，真是太噁了」、「好噁……北捷人員知道嗎？」、「有沒有把影片給站務人員呀？雖然不一定抓得到」。更有網友聲稱已經寄信向機捷反映，目前正在等待回覆。

按照交通部「大眾捷運法」第50條規定，若有乘客隨意在捷運或其他公共設施上便溺，可處新台幣1,500元以上、7,500元以下罰鍰。