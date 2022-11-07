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唐寶寶事件延燒！網友逆風發文挺老闆 質疑公審必要性

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市永和一家炸物店遭爆對唐氏症寶寶不友善，網路風向一面倒撻伐店家，近日卻有網友逆風發文，質疑事件經過的真實性和公審的必要性。圖非當新聞當事人。示意圖／ingimage
新北市永和一家炸物店遭爆對唐氏症寶寶不友善，網路風向一面倒撻伐店家，近日卻有網友逆風發文，質疑事件經過的真實性和公審的必要性。圖非當新聞當事人。示意圖／ingimage

本月5日，一位蕭姓母親在網上爆料，家中罹患唐氏症的兒子外出購買炸物時，因忘記帶錢遭店主大吼並報警，貼文曝光後，眾人一面倒聲援這位母親，還肉搜出店家老闆，並到評論處怒刷1星。然而，有不少網友逆風發文，認為當前說法都只是一面之辭，且店家當下選擇報警也是情有可原。

對於近日唐氏症寶寶遭店家欺負的爭議事件，一名男網友在Dcard逆風發文，指出目前只有唐寶寶家屬的一面之詞，而且疫情下大家都戴口罩，或許很難看出對方患有疾病。該網友也認為，老闆選擇報警其實合乎情理，「唐寶寶沒帶錢的當下是沒有任何行動的，店家報警也是理所當然，唐寶寶家屬在隔天跑去理論才是店家理智線斷掉的原因吧」。

另一名女網友提出類似見解，她質疑當前肉搜、言論攻擊等行為似乎已變調成網路霸凌，並對事件經過的真實性提出質疑，「請問是真的怒吼嗎？還是只是因為口氣稍加大聲？唐寶寶頂多小一小二的智商，也有可能只是因為對方語氣稍大所以害怕」。

她還援引永和分局的說法指出，其實老闆一開始有跟小孩溝通，但沒有任何回應，後來報警才聯繫上對方父親到場付款，故當下選擇報警處理也不失為一種辦法。

一名女網友援引警方說法，指出店家會報警是因與唐氏症寶寶溝通無果。圖擷自Facebook
一名女網友援引警方說法，指出店家會報警是因與唐氏症寶寶溝通無果。圖擷自Facebook

兩則貼文底下合計超過1,200則留言討論，「我也覺得老闆蠻悲劇的，尤其是看到他的結局後」、「我也覺得還沒完全明朗，但大家一直去攻擊老闆」、「我甚至看到有人說為什麼老闆不能吸收40塊==」、「台灣人很愛道德綁架，不管是誰，買了東西但不付錢，叫警察很合理欸」。

不過仍有網友認為老闆不值得同情，「哪裡可憐？明明就有更好的處理方式 老闆直接開吼本來就有問題」、「正常生意人誰會因為對方沒帶錢，商品也還沒交給他，就先氣到報警？」、「我開店也不會為了40元報警，只能說老闆有很多方式可以處理，但他選最差的那個…」。

唐氏症 網路霸凌 Dcard

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