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她逛好市多「熱到頭痛想吐」 眾人狂喊+1：我半圈就開始暈了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO認為賣場內的空氣太熱。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO認為賣場內的空氣太熱。 示意圖／聯合報系資料照片

美式賣場好市多Costco）的販售品項豐富，再加上商品CP值很高，因此吸引不少顧客喜愛。一名女網友在臉書上發文，提到自己和朋友到好市多購物時，竟然被室內溫度熱到頭痛想吐，而貼文曝光後也掀起討論。

一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，她透露昨（5）日下午和朋友一起到好市多購物，不過因為賣場內空氣太悶，讓她熱到頭痛，甚至還有想要嘔吐的不適感，完全沒有繼續逛下去的慾望。

原PO表示當下就迅速結帳離開，發現室外比賣場內涼快許多，空氣品質也明顯比較好。在貼文的最後，原PO寫道「真心建議，沒有很大需求就別進去好市多，已經很多次進去都感覺不到有開冷氣了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友都超有感，「我女兒去大順店都喊說快熱死了」、「新竹的也不太涼，只有放蔬菜那裡很冷」、「中壢的讓我頭暈」、「我上次去新莊店也是，根本只有開送風吧，熱得要命，差點中暑」、「中和店也是，逛半圈就開始頭暈了，感覺沒開冷氣很悶」、「稍早剛去北台中店，確實還滿悶的，逛一下就流汗了」。

也有網友提到，「建議平日的中午時段去採購，人很少」、「一律建議退卡，逛個賣場不用冒生命危險」、「建議晚上9點之後去，人很少，逛起來也舒服」、「結帳時看到金額，就會感到一股涼意了」、「現在政府在限電，通常賣場只能控溫在28度」、「我逛到太熱都會去蔬果區涼一下」、「假日絕對不去好市多」。

好市多 Costco 頭痛

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