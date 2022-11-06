背藏利益團體金主？網號召上街抗議「波波牙醫」 杜絕權貴世襲

「波波牙醫」爭議持續延燒，有網友號召上街抗議，另有網友分享耳聞的「波波牙醫」學習能力都不如台灣醫學生，令許多人質疑是否圖利權貴，導致階級複製問題。

有網友在Dcard上號召11月13日上街頭抗議「波波牙醫」議題，說明爭議在於立法院修改《醫師法》附帶決議，要在幾年內把目前排隊實習的「波波醫師」全部讓他們實習完畢投入執業，但實習量能有限，若增加波波實習的名額，則會擠壓到我國醫學生的名額，造成「排擠學霸的奇景」。

什麼是波波牙醫？「波波」意旨在波蘭、西班牙、捷克等前共產東歐以及部分南歐國家醫學系畢業的學生，執業資格門檻較台灣低，未像台灣醫學系有嚴謹制度，兩者實際經驗落差大，造成爭議。

原PO質疑放寬實習的理由，點出「這些『波波』的爸媽很多都是牙醫利益團體的金主」，並舉某爭議性立委女兒為例，懷疑有圖利嫌疑。有網友分享耳聞的波波案例，國中學姊跑去西班牙念牙醫，連一般普通高中都沒考上；高中同學成績中下，從高一就表示大學要出國讀書，最後去讀波波；爸爸朋友的小孩，國中開始翹課，大學沒什麼可以讀，家裡有錢送出國念牙醫，直呼「讓我把健康交給他們，真的不放心」。

許多網友紛紛表示，「好扯，原來牙醫圈有這樣的情況，真的是很誇張」、「想到成績比我差的傢伙，要在我嘴裡『梗梗梗』，我就害怕」、「預約看牙先尋問醫生名字，先上診所網站查醫生學歷，看到波波就取消預約」、「覺得再不政黨輪替真的要完蛋了」、「國民黨的大佬也很多小孩送波波地區，結論來說這是二黨都同意的事情」、「波波真的是不公不義」。