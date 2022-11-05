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北市長辯論「低頭看稿出戲」 網友點名28年前戰神：有人講得贏他？
今（5）日下午2點，藍綠白三位台北市長候選人國民黨籍蔣萬安、民進黨籍陳時中和無黨籍黃珊珊出席電視辯論會，但有網友點評三位候選人的交辯表現，直言「時不時低頭看稿，讓人出戲」，因此他也好奇「台灣辯論會有史以來最強是哪一場？」
網友透過PTT發文分享觀看台北市長電視辯論會後的心得，他發現每位候選人都時不時低頭看稿，總覺得有點出戲，讓他納悶「台灣辯論會有史以來最強是哪一場？（候選人）可以不看稿就把對方電爆？」
疑問拋出後，鄉民們在底下留言表示「陳水扁戰神無誤」、「有人講得贏陳水扁嗎？」、「問就是阿扁」、「阿扁不看稿戰力破表」、「扁康大戰+1」。許多網友同聲點名「1994年台北市長候選人辯論會」，當時3位候選人分別為陳水扁、趙少康及黃大洲，即便過了28年，陳水扁與趙少康在辯論會中激烈的言詞交辯仍是許多選民心中難忘的一場選戰。
此外，也有不少人提到「論梗的話是韓導」、「最經典絕對是韓導的『可憐哪』」、「韓國瑜，完全不看稿還罵媒體」、「秋意（指前立委邱毅）跟陳致中呀～國仇家恨一次清」、「陳致中對決邱毅的那場」、「阿扁vs.連戰」。
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