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台北市長辯論火花四起 網好奇：會因辯論而改變支持者嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市長候選人，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊，受媒體之邀下午在台北國際會議中心參加電視辯論。記者林俊良／攝影
台北市長候選人，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊，受媒體之邀下午在台北國際會議中心參加電視辯論。記者林俊良／攝影

年底選戰倒數，今天舉行台北市長電視辯論會，國民黨候選人蔣萬安、無黨籍黃珊珊和民進黨候選人陳時中針對大巨蛋、疫苗政策、少子化、社會住宅等議題激辯交鋒。網友好奇許多民眾都已有死忠支持對象，真的會有人因為舉辦辯論會之後就改變原本的想法嗎？

一名網友在PTT上發問「真的有人會因為辯論改變想法？」，他認為不管藍綠白「死忠還是死忠」，每次辦完辯論會之後，就有名嘴或媒體會評論誰說的比較好，哪個辯贏了，即使明顯辯輸了，也可以說「會辯論不代表會做事」，總之大腦一定會合理化原本的決定，他好奇，真的有人會因為辯論改變想法嗎？

多數人覺得沒用，「辯論會是炒選舉氣氛用的」、「過去經驗看來幾乎沒有」、「看的都是死忠的，搖擺票又不看」、「支持者就不會再看辯論會了」、「前提是理性選民，然而這裡是鬼島」。

其他網友也紛紛留言，「應該要會，因為這是唯一聽政見的機會」、「就堅定更不會想投誰而已」、「辯論不是為了拉票，是為了讓對手出錯掉票」、「看他們在互罵而已」、「看誰出糗」、「等候選人開唱」、「等幹話金句」。

但有人認為辯論會對尚在搖擺的選民會產生影響力，「重點是可以拿裡面內容帶風向影響中間選民，對各陣營死忠的來說都是加分」。

台北市長 2022大選 黃珊珊 蔣萬安 陳時中 選民論戰

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