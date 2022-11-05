好友結婚「禮到人不到」卻被封鎖 他哀嘆：真這麼十惡不赦？

婚禮是一生大事，許多人都希望至親好友能到場祝福，但如果有人無法到出席，是否會造成心中疙瘩而影響感情呢？一名網友表示因工作忙碌又距離遙遠，沒有出席老友的婚禮，雖然有包紅包卻發現自己被封鎖了，意外之餘想上網問問大家，沒去婚禮真的這麼不可原諒嗎？有人認為對方小題大作，「沒到包6600算很有誠意了」，也有人覺得封鎖有理「真正的朋友，請假都要去婚禮」。

這名網友在PTT發文表示，他有一個國小同性朋友持續有聯絡，時不時就會相約聚餐或出遊，前陣子收到這位朋友的喜訊，但自己剛換新工作，忙碌又不好意思請假，兩人一南一北距離遙遠，因此跟對方表達祝福後有說可能無法出席但「禮一定會到」，最後是託一位朋友轉交6600元的紅包，沒想到婚禮後竟然被對方封鎖了，他哀怨地說「明明在婚禮前都好好的啊！沒去婚禮真的這麼十惡不赦喔？」

多數網友覺得對方收了紅包還封鎖不合理，「封鎖是你日後結婚不給你炸，拿了禮金還封鎖，小鼻子小眼睛」、「好歹也要把紅包退你再封鎖吧」、「怕哪天你炸他」、「有些人就是怪咖，會突然封鎖人，習慣就好」、「會排除萬難出席的，是還沒出社會還是工作太閒啊，有些工作的性質就是難以請假，硬要請就是會有無數麻煩要收拾。真正的朋友都能互相體諒，會用有沒有到場來判斷是否真心的，大概只有國中生吧…」、「新人很多都有公主王子病，北高跨縣市光高鐵就三千，誰稀罕你的一桌菜，何況還要紅包」。

但也有人覺得婚禮非常重要，沒去就代表心意不足，「好友就算有上班也會請特休去吧，你不去不就代表他沒那麼價值，那封鎖你剛好」、「沒空的理由很多，牽拖工作最要不得」、「從國小一直有交情還會出去玩的朋友很難得耶，是我會排除萬難參加，如果真的不行也會另外先約當面給禮金和祝福」、「什麼工作忙到連好友婚禮都不能參加？我好朋友結婚前一天我人還在澳洲開會，凌晨5點到香港轉機回桃園，12:40扛著行李衝進在台南的請客飯店剛好開場，你被封鎖我覺得剛好而已」。

也有人說新人可能有苦衷，「只說很大機率不去，那確定不去後有致電告知嗎？說不定人家有婚宴準備你的位子了，當天現場才被第三者轉達你不會到，這樣就封鎖不大氣但可以理解」、「這真的是每個人價值觀的問題，有的人覺得你的參與代表你在乎的程度，而有的人真的沒把這種傳統儀式看很重。」。