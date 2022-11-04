詐騙集團謊稱是「姪子凱凱」要借錢 網笑翻：我也接過凱凱的電話

詐騙集團的手法日新月異，現代人又常用各種通訊軟體來溝通，一不小心就可能誤入詐騙集團的陷阱，不過日前有位網友機智破解詐騙集團的手法，還成功反騙出對方的手機跟匯款帳戶，並向警方檢舉。

一名網友在「爆料公社」發文表示，她日前接到一通詐騙電話，對方詢問她「姑姑在忙嗎？」原PO回應「是凱凱嗎？」對方又回「對啊，我的電話改成這支了，LINE也要重加」，雙方寒暄一陣子後，就結束通話。

接下來原PO把電話加入現有聯絡人，發現同時顯示兩支手機號碼，她就隨便撥了其中一支，而真正的姪子凱凱接電話了，原PO詢問「你的電話末三碼是166嗎？你剛剛打給我說換號碼，哪一支是你的新號碼？」姪子回應「我沒打電話給妳，也沒有換號碼，剛剛打給妳的是詐騙」。

這時原PO才發覺自己接到詐騙電話，並加了詐騙者的LINE，過了幾天後，冒充她姪子的詐騙者傳來訊息「姑姑我因為一些原因，需要30萬軋票，可以先借我嗎？明天中午就能還妳了！」

原PO假裝接受後，成功拿到詐騙集團的匯款帳號跟電話號碼，立刻向165反詐騙檢舉，她表示「詐騙集團實在太可惡了，希望大家不小心遇到不要上當了！」

網友看完後，笑稱「我媽媽也是姑姑，也接過凱凱的電話！」、「這個手法其實幾年前就有了，我也有接過，求證真正的朋友後，我打去給詐騙的罵他一頓，然後再檢舉」、「我18歲的時候接到一個小孩打來喊『爸爸救我』。我差點當場笑出來！」