他批「台積電新人越來越難帶」 內行人反嗆：台廠新訓才搞笑

有些職場老鳥都很怕帶新人，因為可能會耽擱本身的工作進度，還可能影響自己的情緒。日前一名網友在網路上發文，透露護國神山台積電的新人越來越難帶，時常教過的事情都會一忘再忘。然而，一名同行網友也回文，認為不是新人的問題，是公司制度問題比較大。

日前一名網友在PTT上以「神山新人越來越…了」為題發文，原PO坦言現在的新人特別難帶，以前一個人教一個禮拜多就可以獨立作業，「現在新人去NTC玩兩個月，回來後當個快樂萌新，回來快兩個月了，每次PM都能弄壞東西」。

原PO表示同個錯誤還可能連續做錯五天，就算每天都有提醒，新人還是不會記得。在貼文的最後，原PO也無奈詢問「大家現在都怎麼帶新人，可以分享一下嗎？不知道是不是我太保護他了，所以他就忘東忘西」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「有同感！正在帶新人，教過的隔幾天或幾週就忘光光」、「現在的新人都真的蠻廢的」、「現在新人都只把問題丟給學長，很少自己想好方向再來討論」、「少子化之後的新人會越來越難教，各行各業都是」。

不過，也有網友認為是原PO的問題，「新人都台清交畢業的，你覺得誰的問題比較大」、「老人都會選擇忘記自己菜鳥時候的挫樣」、「你可以離職啊」、「這代表你跟他同水平才在同一家公司」、「你或你長官還不是面他進來了」。

對此，一名網友回文，他抨擊現在台廠新訓真的很搞笑，新人訓練的內容和下線後工作內容完全不一樣，以前新人就是跟著下線學長學，所以才能真正學到東西。原PO回憶自己當初狀況，「新訓三個月的內容和下線的工作內容差很多，連保養都沒正式教」。

原PO提到自己在下線前的一星期，直接偷跑去和下線學長學習，「搞不到幾天就被他們領導說我怎麼偷出現在這，還問我來幾個月，然後我就直接把原因講出來」。最後，原PO寫道「只能說對新人要有耐心，雖然他入職兩個月多，但他真的入行才短短幾天，除非和我一樣跑去學」。

貼文底下引起網友共鳴，「還記得當時主管在廠內找不到我，隔天問我去哪，我就直接說我和哪位輪班去學」、「這到底是在工作還是在當兵，去神山上班的真猛」、「這個真的很靠學長姐願不願意教」、「我差點就寫離職單了，後來才慢慢摸出一點東西，反正前輩都是藏招，只能自求多福」。