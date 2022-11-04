快訊

台積電「美籍員工結訓」 網揭內幕鬆口氣：巨嬰終於走了

才替澎恰恰還清巨債 金主林秉文驚傳涉嫌洗錢遭逮

LINE改版解痛苦！「語音訊息」免從頭聽到尾 還更新1功能獨享蘋果iOS

噁！喝手搖飲竟吸到一整條蜈蚣 他嚇到大罵：阿娘喂

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友買廖老大手搖飲時，竟然吸到一隻蜈蚣。 圖擷自爆料公社
有網友買廖老大手搖飲時，竟然吸到一隻蜈蚣。 圖擷自爆料公社

賽車教父廖老大進軍飲料界後問題層出不窮，因為味道和品質不佳引來不少批評，也導致許多加盟店歇業倒閉，如今又有網友爆料買了廖老大的手搖飲後，竟然吸到一隻蜈蚣，讓他噁心到想吐，不過多數鄉民不太相信，質疑有造假嫌疑。

這名網友昨（3）日在臉書「爆料公社貼文表示買了廖老大的手搖飲，沒想到飲料裡竟然有一隻蜈蚣，讓他嚇得大罵「真的阿娘喂了」。從照片裡看到透明吸管裡就卡了一隻又黑又長的蜈蚣，還好因為原PO有咬吸管的習慣，才沒有讓蜈蚣吸到嘴裡。

畫面引起不少熱議，「這太噁！要是我、我會一輩子不敢喝手搖飲」、「現在飲品還有藥酒口味的嗎？趕緊去買」、「蛋白質可以啦」、「加料不加價」、「泡藥酒的概念，冬天補身體」、「哇喔！要去買樂透，我猜你一定會中獎」、「可惡！花一樣的錢，為什麼你的比較豐盛？」、「很噁心耶，哪間品檢那麼髒，應該公開哪裡買吧」。

更多人質疑原PO有造假嫌疑，「蜈蚣不是有很重的氨味嗎？怎麼喝的時候沒感覺呢？」、「不相信可以這樣整條好好吸上去」、「不可能，如果在飲料裡早就被你吸進嘴巴裡了，怎麼可能剛好還卡在吸管被你拍到？」、「有夠假…小心被告喔」、「感覺很假，人的反應應該會先吸到口中感覺奇怪才會吐出來，怎麼可能從杯中吸上來還這麼完整？小心挑戰錯人會完蛋的喔」、「好假哦！而且杯口封膜還是半開的，如果不實準備被告」。

雖然被眾人質疑，但原PO仍表示若要造假，不會用自己的帳號來發文，而且他還有把東西留著，不怕被拿去檢驗。對於為何不公布是哪間店，原PO說這是對店家的尊重，他事後也有打電話給店家告知此事，對方也表示願意補一杯來賠償，但原PO並不敢再喝，他呼籲大家買手搖飲時要特別當心且三思。

手搖飲料 爆料公社 廖老大

延伸閱讀

商業司率台灣連鎖品牌前進越南 掌握海外拓展商機

迷人厚拿鐵來了！ 迷客夏熱銷20萬杯「宇治焙茶系列」回歸、加碼2款厚奶控必喝

咀嚼控+芋頭控雙滿足！ 珍煮丹秋冬經典「可以吸的燒仙草」回歸 再搶11萬張雙11飲品優惠券

玩變裝拿好康！ 「甲文青」快閃萬聖趴 萬聖裝扮「討料鬼」全單享9折

相關新聞

噁！喝手搖飲竟吸到一整條蜈蚣 他嚇到大罵：阿娘喂

賽車教父廖老大進軍飲料界後問題層出不窮，因為味道和品質不佳引來不少批評，也導致許多加盟店歇業倒閉，如今又有網友爆料買了廖老大的手搖飲後，竟然吸到一隻蜈蚣，讓他噁心到想吐，不過多數鄉民不太相信，質疑有造假嫌疑。

廁所「高科技感應燈」熄了怎開？ 過來人超尬：像演唱會把手舉高

隨著環保意識逐漸抬頭，越來越多人開始呼籲省水和省電，其中不少地方都把電燈改成感應式。日前一名網友在網路上發文，貼出一張廁所的公告，提醒民眾若電燈熄了，記得要「慌張地動一下」，而貼文曝光後也掀起討論。

台積電「美籍員工結訓」 網揭內幕鬆口氣：巨嬰終於走了

台積電亞利桑那州5奈米廠動工18個月，工程近尾聲，預計於12月進行移機，並將於2024年開始量產。去年派到台灣南科受訓的大批美國工程師及家屬們，近期也已陸續打包返美。由於先前有人在論壇上批評台積電的企業文化，如今這批人「結訓」，PTT上有大批網友嗨喊「巨嬰終於走了」。

KTV排行榜大陸歌佔一半 網驚「周杰倫18年前神曲」排第7名

KTV是不少人的聚會場地首選，就算不知道要點什麼歌曲，也能參考排行榜進行點播。日前一名網友在網路上發文，發現KTV的「國語點播排行」，周杰倫18年前發行的一首神曲還排在第7名，而貼文曝光後也掀起討論。

食店門口狂貼休息告示 「所以是哪一天有開店？」 熟路網民這樣說

這間店到底何時開門？有網民日前上傳照片，顯示一間食店門口的玻璃貼了多張休假告示，店家的休息日多到不知到底何時營業，「我看了很久，所以是哪一天有開店？」。有人認真計算，得出該店只有星期六、日白天會營業，笑稱是「只賣有緣人」。不過，有熟路網民指，這家店專門賣便當，老闆夫婦年事已高，身體不適就會休息，但一開店必定大排長龍！

塑膠袋掛天花板救漏水險成「水彈」 網笑推「這一物」：撐比較久

近期連日降雨，不少房屋面臨天花板漏水的問題，一名網友昨（2日）在臉書「爆怨公社」發文分享，自己租屋處天花板半夜滴水，滴水處下方正好是床，只好將塑膠袋掛在天花板上接水應急，貼文一出引發討論，網友紛紛表示

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。