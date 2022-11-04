噁！喝手搖飲竟吸到一整條蜈蚣 他嚇到大罵：阿娘喂

賽車教父廖老大進軍飲料界後問題層出不窮，因為味道和品質不佳引來不少批評，也導致許多加盟店歇業倒閉，如今又有網友爆料買了廖老大的手搖飲後，竟然吸到一隻蜈蚣，讓他噁心到想吐，不過多數鄉民不太相信，質疑有造假嫌疑。

這名網友昨（3）日在臉書「爆料公社」貼文表示買了廖老大的手搖飲，沒想到飲料裡竟然有一隻蜈蚣，讓他嚇得大罵「真的阿娘喂了」。從照片裡看到透明吸管裡就卡了一隻又黑又長的蜈蚣，還好因為原PO有咬吸管的習慣，才沒有讓蜈蚣吸到嘴裡。

畫面引起不少熱議，「這太噁！要是我、我會一輩子不敢喝手搖飲」、「現在飲品還有藥酒口味的嗎？趕緊去買」、「蛋白質可以啦」、「加料不加價」、「泡藥酒的概念，冬天補身體」、「哇喔！要去買樂透，我猜你一定會中獎」、「可惡！花一樣的錢，為什麼你的比較豐盛？」、「很噁心耶，哪間品檢那麼髒，應該公開哪裡買吧」。

更多人質疑原PO有造假嫌疑，「蜈蚣不是有很重的氨味嗎？怎麼喝的時候沒感覺呢？」、「不相信可以這樣整條好好吸上去」、「不可能，如果在飲料裡早就被你吸進嘴巴裡了，怎麼可能剛好還卡在吸管被你拍到？」、「有夠假…小心被告喔」、「感覺很假，人的反應應該會先吸到口中感覺奇怪才會吐出來，怎麼可能從杯中吸上來還這麼完整？小心挑戰錯人會完蛋的喔」、「好假哦！而且杯口封膜還是半開的，如果不實準備被告」。

雖然被眾人質疑，但原PO仍表示若要造假，不會用自己的帳號來發文，而且他還有把東西留著，不怕被拿去檢驗。對於為何不公布是哪間店，原PO說這是對店家的尊重，他事後也有打電話給店家告知此事，對方也表示願意補一杯來賠償，但原PO並不敢再喝，他呼籲大家買手搖飲時要特別當心且三思。