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吃素同事「海鮮全都吃」 他恍然大悟：原來有這種吃素

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為吃素示意圖。圖片來源/ingimage
圖為吃素示意圖。圖片來源/ingimage

吃素種類很多，常見的有有全素、五辛素、奶蛋素、鍋邊素等。台灣吃素人口不少，有些是因為宗教信仰或還願，有些是為了健康，也有人是為了愛地球減少碳足跡，也有人是為了人道理由(不想殺生)、也有些人是純粹不想吃肉。

另外ptt網友也分享，公司要到海鮮餐廳聚餐，福委跟吃素的同事說「你吃素對不對，我們會跟餐廳交代」，但同事卻回覆「沒關係啊！我可以吃海鮮...我是海鮮素」，同事們才知道原來在國外有海鮮素，「魚蝦貝肉吃下去也能算素食者」。

網友表示，「美國人好像也蠻多海鮮素的，第一次聽到也是覺得莫名其妙」、「我有朋友是不吃四腳的素，豬牛羊不吃」、「外國素食者的確吃海鮮，補充動物性蛋白質」、「朋友就是，吃到肉馬上想吐，純粹不能接受肉味」、「可能是回教徒，很多外國客戶信回教，雖然只不能吃豬肉，但其他肉類也必須有清真認證才能吃，所以一般出國都只能吃海鮮跟素食」。

另外有位網友在ptt八卦板表示，他不少同事愛吃鍋邊素(可以跟葷食同煮的素食)，他不能理解吃素就吃素，為何要吃「鍋邊素」，引起討論。

網友解答，「青椒炒肉絲，他只吃青椒」、「鍋邊素就是一種態度啊，堅持自己但不勉強別人，根本典範」、「夾過肉的筷子也可用 」、「有些人不是因為宗教，而是健康關係吃素，那吃鍋邊素，就方便大家聚餐，不用為他特定做什麼」、「鍋邊素已經是最隨和的了，只要吃進嘴裡的是素的就好」、「跟鍋邊素的用餐超好，還不會跟你搶肉」、「就不吃肉而已，不用另外準備」。

個人飲食習慣大不同，網友表示，「我單位聚餐超難選，有人不吃牛、不吃雞、不吃海鮮、不吃香菇的，後來就都不聚餐了」、「那不吃牛、豬、雞、羊、魚的到底是什麼葷？」、「遇過同桌不吃牛羊兩隻腳的，只能點海鮮、豬肉、青菜」、「我知道有人吃素不吃肉，但香腸可以」、「跟挑食有90%很像」。

素食者 海鮮

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