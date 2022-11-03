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塑膠袋掛天花板救漏水險成「水彈」 網笑推「這一物」：撐比較久

聯合新聞網／ 綜合報導
屋內漏水示意圖。圖／ingimage
屋內漏水示意圖。圖／ingimage

近期連日降雨，不少房屋面臨天花板漏水的問題，一名網友昨（2日）在臉書爆怨公社」發文分享，自己租屋處天花板半夜滴水，滴水處下方正好是床，只好將塑膠袋掛在天花板上接水應急，貼文一出引發討論，網友紛紛表示用這種處理方式，當心睡到一半發生「悲劇」。

為了防止天花板漏水滴到床上，該名網友以電工膠帶黏貼塑膠袋的提把，並在袋中放入摺好的報紙，避免水滴到塑膠袋上發出聲響。

網友看了直呼以為塑膠袋裡頭裝的是隻貓：「乍看之下以為現在貓死掉要掛房間，不是掛樹上」、「以為有隻貓在做伸展」。

而針對原PO阻止水滴到床上的看法，不少網友指出屆時膠帶承受不了裝水塑膠袋的重量就完蛋了：「睡到一半，水滿膠帶撐不住變成潑水鬧鐘」、「就看什麼時候水彈會砸下來」、「好像綜藝節目」。另外，也有網友搞笑表示，可直接將衛生棉貼在天花板上吸水：「貼夜用加長型可以撐比較久。」

圖擷自爆怨公社
圖擷自爆怨公社

臉書 爆怨公社 漏水

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