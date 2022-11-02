停錯啦！數台機車乖乖斜停白線內 眾傻眼：台灣駕照太好考

不是畫白線就能停車！台灣機車族眾多，車位需求大，但停車前務必先觀察清楚所在之處是否為車格。一名網友去賣場發現3台機車依白線停放，定睛一看卻忍不住搖頭，無奈的說：「這真的不是機車停車格」。

「每次看到這個畫面都還是會覺得很不可思議」，有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，上頭顯示3輛機車斜停在白線車格內，但仔細看可發現車頭前方是藍色線框的無障礙車位。發文者語帶無奈的提醒大家，這裡不能停車，「就跟待轉區不是汽車停車格同個概念」。

熟知法規的網友貼出圖文表示，內政部營建署規定無障礙車位旁須規劃「斜線間淨距離40公分以下，標線寬度10公分」的下車區，確保輪椅族上下車都能順利通行。只是由於太像機車停車格，所以被誤停的情況屢見不鮮。

網友分享無障礙車位的設置規定。 圖擷自路上觀察學院

部分網友看了解釋直呼「長知識」，「我真的以為是機車停車格」、「結果我今天才知道，下次不會了」，但有更多人對此嘲諷道「駕照實在太好考」、「台灣駕照真的是隨便發」、「我還看過機車停滿，然後旁邊身障車位被嗆『你停這裡機車怎麼出去』」；還有網友不以為然的問「到底誰會在兩個汽車格中間塞機車格」、「停車的人都不覺得奇怪角落那塊三角形要怎麼停嗎？」。

另有一派指出這是「設計不良」，下車區用白線太容易被誤會，「這不能怪民眾，很多地方的機車格就是畫斜的。設計的問題，換個顏色，就可以做區分」、「斜線部分塗黃色吧」、「應該再畫窄一點就不會誤會了」、「既然容易造成誤會，何不直接漆『禁止停車』就好」、「網線比較不會誤會啊，本來網線就代表不能停留，比較好了解」。

不過也有網友認為不論如何規劃都會有人狀況外，「只要一個人停下去，就會跟著停了，連紅黃線也一樣」、「交通常識不足也是交通爛的原因之一，可惜政府只會選舉」。