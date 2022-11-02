看電影最怕遇到什麼狀況？ 影迷曝「最怒地雷」：直接坐最後一排

看電影是不少人喜愛的休閒活動，但若有人不遵守禮儀，會造成不少困擾。一名網友去看電影時，遇到有位觀眾遲到，走到螢幕前也不會壓低身體，另一位則是要帶了餅乾，正要吃的時候，一直發出包裝紙的聲音，令他相當氣憤，於是想問問網友們，「看電影時最怕遇到什麼狀況？」。

一名網友在PTT「女人版」發文抱怨，他去電影院看電影時，有觀眾不準時，開播快30分鐘才進場，走到位子時還不壓底身體，導致有將近20秒螢幕上都有他的影子，這件事已經讓原po相當不爽了，沒想到前面另一位觀眾帶了餅乾，吃得很大聲加上手上拿著餅乾，包裝還一直發出聲音，令他不禁直呼，「到底有沒有水準啊？」，明明是看鬼片，但氣氛卻都沒了，因此想問問，「在電影院看電影，最怕遇到什麼狀況？」。

網友紛紛表示，「一直講悄悄話」、「把電影院當客廳，一直和旁邊的人討論劇情和抒發想法」、「遇過在看音樂劇，一直說話、吃零食、把腳放在前面的椅背上，感受很差」、「把腳放在椅背上，這個真的會生氣」、「遇過看不懂劇情一直問他同行的，整場都他的聲音」、「遇過對著螢幕角色大呼小叫的」、「看過的人直接暴雷」、「一直滑手機的也很討人厭」、「不坐好，身體往前頃的人，完全擋住字幕」、「睡覺睡到打呼還超大聲的」。

其中，網友最討厭看電影時「椅背被踢」，「踢椅背、戴帽子擋後排視線、小孩吵鬧」、「踢椅子」、「討論聲、看手錶手機、踢椅背」、「最討厭後面的踢椅子」、「超討厭後面的人踢椅背，所以都直接坐最後一排」、「踢椅背，超級討厭，所以如果一個人看的話，都會劃最後一排XD」、「被吵、被擋、被踢都很討厭，所以很討厭去」。

有網友分享自身經歷，有一對夫妻討論劇情很大聲，請她不要講話，她就跟老公生氣說「隔壁的叫我不要說話」，還有次是一對學生情侶，一直講悄悄話，女生沒看過前面劇情一直問，跟他說「先生你要出去講嗎？因為你很大聲XD」，有另一位網友則表示，前面觀眾往前傾，視線被擋住，超有感，「我上次糾正對方，居然還叫我往旁邊坐，雖然當時的確沒什麼人、有空位，但是這個回答也太沒文化了，完全不覺得自己有問題」，令他相當傻眼。