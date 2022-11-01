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台人「斗內」陸直播主 網見金額笑：儲值還被羞辱

聯合新聞網／ 綜合報導
有台灣網友在大陸抖音儲值。圖為抖音在北京的廣告牌。路透社
有台灣網友在大陸抖音儲值。圖為抖音在北京的廣告牌。路透社

玩手機遊戲花錢課金、在平台上儲值都是現今手機使用者常有的行為。有台灣網友在臉書社團分享自己儲值的經驗，表示自己一時興起，在大陸平台上花錢，買禮物給直播主。隔日記帳時才發現不對勁，並貼出手機截圖。眾網友看到照片後，則秒懂笑道「儲值斗內還要被金額羞辱」、「再多斗個4000會更好」。

一名網友在「爆廢公社公開版」發文，表示自己某日晚間心情不好，所以在抖音儲值一些錢刷給平台上的主播（儲值後在平台買禮物送給直播主），隔天一如往常記帳，但看到前一天儲值的總金額後「瞬間明白了什麼…」，原PO同時貼出儲值紀錄、手機計算機的照片。

網友們一看到照片後秒懂，「你是87」、「的確5487」、「有錢真好，花錢還能得到封號，2821+2666=你的封號」、「這串數字正唸倒唸都通耶」、「儲值斗內還要被金額羞辱」，還有網友打趣表示，「再多斗個4000會更好」、「不錯了至少還懂得後知後覺」。

也有網友感嘆，「這種錢我還真的花不下去」、「拿來吃黑鮪魚不是更舒服」、「5000多可以做很多讓自己快樂的事情了」、「羨慕有錢人，平常我連刷在手遊上都沒那麼大方了」、「手續費比買股票還貴」、「如果心情持續不好，我可以提供我的帳號，還免手續費」。

有網友好奇，花了這麼多錢最終得到什麼，原PO則表示，「幾分鐘的榜一（排行榜第一名，即送最多禮物給直播主的人）」、「換兩句『666（大陸用語，多用於打電動情境，即玩得很好之意）』」。

該名網友隔日記帳後發現不對勁。圖取自爆廢公社公開版
該名網友隔日記帳後發現不對勁。圖取自爆廢公社公開版
有台灣網友在大陸抖音儲值。圖取自爆廢公社公開版
有台灣網友在大陸抖音儲值。圖取自爆廢公社公開版

直播主 抖音

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