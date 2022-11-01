幫朋友助陣求婚反遭收「千元場地費」 她傻眼：有道理嗎？

不少人在籌備求婚時會邀請另一半的友人到場助陣，近日卻有網友揭露，朋友的男友不僅要求大家到場幫忙，還要眾人一起幫他平攤場地費用，她一聽直接傻眼，網友們也紛紛批評該男子「臉皮太厚」。

一位女網友在Dcard發文抱怨，近日她一位朋友的男友打算求婚，於是在友人生日當天包了一間餐廳，並邀請女方朋友到場助陣。起先對方只提供日期詢問眾人是否有空參加，卻在大家答應後才告知每人要支付1,100元，幫忙分攤包場、佈置的費用，令該網友怒轟，「你要求婚，我們出席幫你充場面幫你暖氣氛，外縣市往返的車馬費就算了，連場地費都要我們幫你平攤，這有道理嗎？」

許多網友聞言也狠酸，「請問這種誰會去，是他要給去幫忙的人錢吧，還收錢勒，臉皮是多厚」、「到底是有沒有心要求婚，自己求婚還要朋友幫忙出錢是怎樣」、「這種小氣又自私的，結婚到最後一定吵架分手的」、「好雷，如果女生知道一定覺得很丟臉」。

有網友建議直接告知朋友此事，「我不會去，然後會叫朋友也不要去，直接讓他求婚開天窗」、「大家撥出時間參加就要萬分感激了，還要朋友出錢⋯我會直接和朋友講」。還有網友提議，可以假借其他朋友的例子詢問友人看法，如果朋友回答不合理就截圖給她男友看，如果朋友覺得合理就祝他們百年好合。