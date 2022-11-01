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泰國觀光遠勝台灣100倍？內行人指出：這點思維是最大差異
近期各國邊境大解封，台人熱愛旅遊的泰國也全面解禁，有民眾好奇明明泰國有的台灣也有，為何觀光能「屌打台灣100倍」呢？有內行人就指出，是兩國對「觀光」的思維不同，導致城市發展傾向有落差。
原PO在批踢踢以「為何泰國的觀光屌打台灣」為題發問，指出泰國的觀光資源與台灣相近，不管是美麗海岸或是百貨商場都不缺，為何台灣觀光發展趕不上泰國呢？
不少人留言表示「何止一百倍，泰國觀光連日本都看不到車尾燈」、「住宿價格便宜，夜市食物豐富」、「光是人家一個幻影渡假村我覺得就屌打全台灣所有住宿業者」、「五星級飯店便宜啊，不管是曼谷或是度假勝地」、「泰國夜市食物還不錯，各有千秋，台灣都重複」、「恆溫都很熱，不用擔心變天」、「泰國什麼都有，重點是價格便宜，CP值爆表，光是一個動物園就打趴台灣所有動物園了」。
有位從事海外房地產的內行網友則指出，當地建商們認為泰國觀光之所以傲視全球，最大功勞在於「觀光局的思維」。泰國人對旅遊的認知起碼是一個月起跳，短短的3天2夜、5天4夜，對他們來說只是「休假」，因此泰國對觀光發展的願景是「讓旅客到泰國玩20年」，為配合這樣長遠的計畫，各城市也都以觀光發展為主，與台灣「環島一周」就結束的思考模式有很大的不同。
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