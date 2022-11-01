紀念日住飯店「等我存一下用點數換」 男友太省錢網友傻眼

每個人價值觀都不同，太節儉或太奢侈都可能叫人吃不消。一名女網友近日在Dcard發文表示，自己的男友實在過度節儉，就連交往周年此類重要節日也對開銷斤斤計較，女子於是詢問網友意見：「是男友這樣太離譜，還是身為女友的我太鬧脾氣呢？」

該名網友發文指出，在交往前就知道男友是個節儉的人，他有各種銀行帳戶、行動支付，每次付錢都要想好久該用哪一種支付，或是店員推薦加入會員可以獲得優惠，男友便會興沖沖的申辦，導致結帳得花上10幾分鐘。

原po男友也喜歡收集各項省錢情報、抽獎，網友無奈表示：「我們的line甚至有個相簿叫省錢資訊。」且男友的運氣非常好，時常在超商抽到第二件免費的飲料、抽中過電風扇、空氣清淨機、澎湖雙人來回機票等，男友還曾經將抽中的獎品當成禮物送給他。

原po也分享自己近期忍不住「爆發」的事件，下個月就是兩人的交往兩周年紀念日，男友表示自己已經有準備，網友暗自竊喜了一下，沒想到後來得知原來男友要參加某飯店「免費住」的抽獎，原po詢問如果沒中怎麼辦，男友的回應令人傻眼：「放心啦！我之前還有辦過他們的會員，可以用點數換，但點數我要花時間集一下，如果來不及，我們也可以等聖誕節或過年？ 」

女網友指出，男友曾說過希望35歲時能在台北買間房子，平時省吃儉用他都願意陪伴，「但在重要的日子上也這樣，身為女友難免會覺得有點心寒」。

不少網友留言表示能體會原po的心情：「平常可以過得平淡，但紀念日難免會希望有點儀式感，看似無心但身為女友難免會難過」、「省錢不是壞事，拿來當禮物我覺得不行」。也有人提及想在台北買房的確得省吃儉用：「有明確的目標並在努力真的很難得」、「應該是你跟你男友的目標不同，他想買房那你呢？ 你們會一起買嗎？你可能不能認同他存錢的目的跟意義。」