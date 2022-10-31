私人行動車棚占車道1/3！她傻眼直呼太誇張 路過車輛恐有危險

不論租屋或買房，往往最怕遇到惡鄰居，其中「占地為王」的人也非常討厭。日前一名女網友在臉書上發文，透露有鄰居直接在白線上放置私人行動車棚，霸占了三分之一的車道空間，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在臉書「爆料公社」上發文，她在貼文開頭就直呼「只要你不尷尬，尷尬的就是別人！」原PO坦言社區內的公有道路，大家都會很有默契，不會把車停到太誇張，再加上停車的空間不算少，所以幾乎每天都有位置停，只是遠近就不一定。

原PO表示大多居民都會用自己的小東西占車位，彼此間也覺得還可以接受，因此不會刻意去移開物品。不過，原PO貼出一張照片，可以看見馬路被鄰居用行動車棚占據了三分之一，再加上晚上的燈光比較昏暗，令她不免擔心路過的車輛恐怕會有危險。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「很多人都在家門前擺盆栽，搞得變成他家花園」、「占好占滿，最後還會大聲嗆我以前就停在這裡」、「不意外，因為停久了就當自己家的」、「回到家沒車位的人都不該買車」、「妳不檢舉，尷尬的就是妳」、「還是那句話，沒車位學人買什麼車」。

也有網友分享類似經驗，「我們家附近更扯，有人在轉彎處停車，沒停時還放三角錐，每次路過都被擋住視線，超危險」、「我們社區的公用停車位也是像這樣，有人還用鐵鏈圍起來」、「我家附近的還在地面寫上車牌號碼」、「我們社區鄰居都一直停在別人家門口，這才真的叫敢」。

最後，有網友提出建議，「雖然是白線，但停車方向與行徑方向不同的話，是可以打110拖吊的」、「只要超過白色邊線，就算占用車道了」、「現在因應選舉期，應該很多樂意關心的」、「我家這邊之前也是被用車棚占用，鄰居看不過去馬上檢舉，過沒幾天警察就開改善單了」。