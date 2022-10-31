鄰居陽台「插剪刀對我家」嚇爆 網曝1解方：可擋剪刀煞

買房除了要注意房子自身條件外，鄰居也相當重要，惡鄰居會讓生活越來越困擾且品質變差。一名網友抱怨，鄰居將好幾把剪刀對著家裡陽台，甚至還用鐵絲綁住，於是想問問網友們，「該怎麼辦？求解」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆料公社」抱怨，家裡的陽台是面對鄰居，有好幾把剪刀都對著家裡陽台，有些剪刀開口甚至是打開的，且還用鐵絲綁住，看起來相當危險，若接近陽台欄杆可能會有受傷的風險，向管委會反應也沒有用，因此想問問網友們該怎麼辦，掀起不少網友熱議。

網友紛紛表示，「拆掉啊！他來幾把我拆幾把」、「這是什麼儀式」、「是我的話就會『不小心～』地受傷，然後報警提告對方，這樣擺放剪刀溝通無效，根本是蓄意傷害」、「已經伸進你家的部份，用罩子或寶特瓶套住，或報警鄰居企圖傷害」、「報案的時候說，心生恐懼，恐嚇成立」。

有網友則認為，「看起來應該是農田的人，覺得這個縫剛好可以放剪刀工具的位置，忘記這樣是插向隔壁家裡，應該只是單純無知，心存善念」、「感覺鄰居是時常修剪草木，所以貪圖方便就把修剪工具插在細縫中，其實只要去跟鄰居討論跟反應，問題應該就解決了」、「應該只是把間隙當置物刀架用吧」。

有網友建議可買鏡子反射回去，「去買大鏡子，反射回去！報警加錄影存證！」、「其實你的這一面就用木板釘一整面牆，牆面裡面放鏡子，不就解決了嗎？」、「大門口擺放八卦鏡或石敢當，可以擋剪刀煞」、「用八卦鏡綁鐵絲固定，將煞氣反射回去！或直接告知對方說剪刀向內很危險會割到！」、「真心幫你解決，買個鏡子，反照回去，也可解」、「不清楚是否過去有過節，我會建議跟對面一樣裝上柱子跟木條，再加一面大鏡子反光照他家陽台！」。