梨泰院事故太恐怖！他問台灣跨年擠爆卻沒事 網曝這2點是主因

南韓首爾梨泰院昨（29）日舉辦萬聖節派對活動，卻因為湧入10萬人造成推擠、踩踏事故，釀成數百人傷亡慘劇，震撼全球。有台灣網友就在PTT發文問到，每年的跨年或者藝人演唱會都會擠入人潮，但都沒有聽過人擠人的意外，到底是為什麼？就有網友點出場地和人流管制是主要原因。

這名網友在PTT以「台灣跨年演唱會人擠人卻很安全？」為題發文，他提到每年年底台灣各地都會舉辦跨年晚會，有時候還會有大咖藝人如五月天、張惠妹、蔡依林等舉辦演唱會，常常都是湧入萬人，甚至接近十萬人觀看，但活動結束後，大家都往出口衝，卻幾乎沒聽過發生什麼人擠人的意外事件，這讓原PO很好奇「台灣民眾到底是怎麼做到的？」

貼文引起熱議，「人是往出口移動沒錯，但沒有推擠」、「台灣公民素質還是贏很多國家」、「台灣人會排隊啊，不會硬擠」、「市府都會先審安維交維計畫，裡面都有救護動線」、「只要有人喊前面昏倒，大家好像就不會一直往前了」、「捷運站還會辦活動那站不停車，前面一站、後面一站才給你下車，分散人流」、「台灣人無法忍受這種，會自己增加安全距離」。

還有網友點出場地和管制是台韓差異的兩個主因，「場地那麼空曠」、「台灣的跨年場地空曠多了，又不是辦在巷子，說真的捷運站才是最擠的」、「台灣都是空曠平地，除非你硬擠前排不然都還有空間啦」、「路寬、場地、地形差那麼多」、「有人在管制啦，韓國那個沒有」、「現在跨年搖滾區有人數管制，警察站崗分區拒馬隔離人群，比較不會出事了」、「（台灣）有管制，很多人早就知道寧可多走幾站回去」、「有管制人流，那些場地限制多少人都有管」、「台灣會控管人流方向，他們（南韓）這是在地鐵出口，要進巷子和要出來的全部撞在一起」、「台灣管制管超嚴」。

據《報時光》報導，台灣20年前（2002）就由台北市首創「特定場所容留人數管制規則」，一些舞廳、酒吧等娛樂場所，還有使用樓地板面積達五千平方公尺的百貨商場、超級市場及經指定的公共場所，業者必須申報及核定容留人數，還得並設置告示牌，並管制進出人數，以維護安全。