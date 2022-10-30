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台灣最擠地方在哪裡？民眾回憶20年前這經歷：腳離地、踩在別人身上

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓首爾龍山區梨泰院29日舉行萬聖節派對，卻爆發該國史上最嚴重推擠踩踏事件，造成至少151人死亡悲劇。路透
南韓首爾龍山區梨泰院29日舉行萬聖節派對，卻爆發該國史上最嚴重推擠踩踏事件，造成至少151人死亡悲劇。路透

南韓首爾的梨泰院地區，29日晚間迎來疫情解封後的第1個萬聖節，聚集約10萬人潮，卻發生大規模推擠意外，釀成慘劇震驚全球。有民眾表示，對相關事件感到震驚害怕，也好奇大家「經歷過最擠的地方在哪裡」，勾起眾人一、二十年前的回憶。

一名網友在PTT以「在台灣經歷過最擠的地方是在哪裡？」為題，表示梨泰院那麼小的地方擠進那麼多人，還掛掉了好多，「好恐怖喔」、「真的怕」，也詢問鄉民們「在台灣你各位經歷過最擠的地方在哪裡」，引發熱議。

貼文曝光後，不少網友紛紛回想到「跨年」，留言說「20年前跨年台北市政府附近就是這樣」、「20年前台中體育場跨年」、「1999-2000年的中正紀念堂跨年，沒踩踏真神奇」、「20年前的跨年真的可怕」、「台北101跨年管制區」、「101跨年阿，光是散場就要散好久」、「信義區跨年，還沒有101的年代」、「15年前101跨年煙火吧！那時還很新奇」、「跨民國100年的市政府和早上總統府升旗」。

有網友分享自身慘痛經驗，「跨年，台中體育館的，我記得一開門進場，我不是跑進去，而是被人群擠飛進去，還好安然落地，不然就被人踩扁了」、「大學時在高雄跨年晚會，散場被人群擠往牆邊，只好翻牆」、「20多年前跨年剛舉辦，搖滾區沒人潮管制時大咖歌手一出來，一堆人狂擠到前面，散場時屁孩故意推擠人，擠到無法呼吸，腳踩不到地上會踩踏到別人身上，從此之後不再去跨年演唱會」、「第一次台北跨年擠到腳離地後就再也不去」。

另外也有網友提到，「跟這次事件類似的有逢甲夜市校門那段，我曾經在那和對向人面對面，背後像浪一樣一直往前推，真的完全動彈不得又一直被擠」、「小時候去三峽看過一次殺豬公，那次真的是每個人都貼著，只能跟人流移動」、「耶誕城，去一次就不想再去」、「很久以前的士林夜市」。

圖為台北市2019年跨年晚會。 聯合報系資料照片
圖為台北市2019年跨年晚會。 聯合報系資料照片

南韓 首爾 梨泰院 跨年

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