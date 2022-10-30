梨泰院踩踏意外！她憶101跨年惡夢 身高120淹沒人群缺氧求生

南韓首爾梨泰院昨（29）日晚間的萬聖節派對活動，因為現場湧入高達十萬人參加，導致不幸發生大規模踩踏意外。然而，一名女網友在網路上發文，透露自己聽聞消息後，不經想起小時候在台北101跨年時，也是被人群擠到無法呼吸，貼文曝光後也掀起討論。

一名女網友在Dcard上以「看到韓國梨泰院遊行踩踏數人，讓我突然想到小時候事件」為題發文，她提到梨泰院昨日舉行的派對活動，因為太過於擁擠，現場民眾被擠到無法正常站立，最後釀成被踩踏致死或是缺氧而死的悲劇。

原PO表示踩踏事件和推擠到無法呼吸，實在是非常難受又無助害怕，自己也看到不少現場急救的影片，背景音還夾雜著快樂的音樂，令她坦言「有種不知該說什麼的感覺，也有人在救護車以及遺體的旁邊唱歌歡呼，也不知道心裡是怎麼想的」。

原PO看到救護人員正在進行CPR，同時有些死者被裝進藍色袋子，也有些死者被用布蓋住，甚至還有罹難者是壓在人潮底下，救護人員用力拉也救不出來。梨泰院事件的發生，原PO聯想到印尼足球賽的踩踏事件，「其實就要注意，不希望歷史重演，發生到任何一個人身上，這種生離死別的慘劇」。

然而，原PO不經回想起小時候的惡夢，她透露當時是2012年，和家人到台北101跨年，自己才國小二年級，身高大約只有120公分左右。沒想到，因為散場時的人潮太多，導致被擠到無法正常呼吸，再加上和家人的手不小心分開，沒有氧氣又走失，她嚇壞大喊「我快吸不到氣了，快救救我」。

就在原PO快要完全放棄求生時，父母親終於發現她了，於是趕緊把她抱起來，「從那天以後，我就很長一段時間不喜歡跨年，也因為這樣，從那天以後我們家也沒有去過101，也不想去到人潮過度擁擠的地方。只要人很多，我就會立刻放棄進入人群，想到會覺得那種情況其實超無助」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友分享類似經驗，「我記得我小時候也有參加過101跨年，煙火結束要去捷運站的時候真的擠爆，完全不用走，可以直接被人群往前帶」、「高中第一次去逛逢甲也被擠到雙腳離地…我直接整個人懸空被夾著前進」、「跨年也是一樣的，我身高190都會被擠到重心不穩，更不用講160或是更矮的女生」、「我國小和爸媽去高雄夢時代跨年，散場時也是被人群推著前進，腳根本碰不到地板」。