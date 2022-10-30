梨泰院人疊人卡死人牆 網看現場影片質疑：為何都從底下救？

聯合新聞網／ 綜合報導
梨泰院發生大規模踩踏意外。 美聯社
梨泰院發生大規模踩踏意外。 美聯社

南韓首爾梨泰院昨（29）日的萬聖節派對活動，因為現場湧入高達10萬人參加，導致不幸發生大規模踩踏意外。然而，網路上出現不少現場畫面，也有民眾開始好奇「為何韓國警消都從下面拉人？」相關話題在網路上掀起討論。

一名網友在PTT上以「問個蠢問題，為什麼是從下面拉人」為題發文，原PO認為假設是台灣的警消，應該會先用大聲公安撫和控制人心、路口拉封鎖線管制人群進入、開始疏散人群，以及道路擺路障禁止車輛進入。不過，原PO坦言從影片的各種視角，都只能看見韓國警消在「拔蘿蔔」，從人牆底下努力救人。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「指揮真的不行，影片CPR區都沒封鎖，而且閒雜路人真的太多」、「韓國警消是因為他們超級長幼制，上面的人下的決策再蠢，你也要遵守」、「外面死傷百人，店內繼續狂歡」、「看那個地形，真的覺得上面即早拉人都還有機會」。

另外，也有網友提到，「一堆人都悶到快死了，安撫有用嗎？」、「應該是想說能不能拉一個算一個吧！不然人多成這樣，等後面疏散完，前面整片人也一樣涼了」、「上面步行街全是人，疏散完已經死一堆」、「觀感上就是前後都要救，優先度問題」。

針對救援方式，另一名網友在PTT上以「應該是要從後面拉人吧？怎麼從底下」為題發文，原PO表示自己看了不少現場影片，發現壓在人牆底下的民眾，很明顯都已經沒有生命跡象。對此，原PO質疑「應該是後方的人要先拉出來吧！因為後方的人一直往前，才會導致整個塞住，可是怎麼就幾個消防人員在前面拉，後方也是一樣情形嗎？」

貼文曝光後有網友回應，「在下面的不拉會變成拍攝者不救，很不方便」、「後面還是一直湧入，人都抬出來了，還是有人不知道發生什麼事」、「十萬人擠在一個長巷子根本動彈不得，人是層層堆疊又交叉，手腳頭身體都互卡」、「這很像一整團毛線打結，你要找線頭很難找」、「後面也都擠滿人，你是要怎麼拉？等到後面拉完，下面死的人更多」。

南韓 萬聖節 梨泰院 首爾 PTT

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