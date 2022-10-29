鄰居清晨「連結運動」震天響 她一開門走廊充斥「驚悚叫聲」

適逢假日，小倆口可能都會想要有獨處的親密時間，但有時太過忘我可能會造成他人困擾。一名女網友在Dcard發文抱怨，她表示周六清晨被鄰居的「連結運動」吵醒，聲響之大甚至讓她誤以為清晨發生大地震。

一名女網友在Dcard發文抱怨，她提到上周六清晨5點多突然被「一陣一陣蹦蹦蹦」的聲響吵醒，恰巧前陣子地震頻繁，原PO當下以為發生地震，但卻沒有搖晃的感覺，仔細一聽竟傳來陣陣女生哭聲，她第一時間以為鬧鬼，過一會兒才意識到既非地震也非鬧鬼，是人生首次「聽到淫叫live」。

當得知自己被鄰居的「連結運動」吵醒後，原PO馬上跑出門想知道是誰的傑作，殊不知一開房門「整個走廊就像是環繞音效」，「女主角賣力的叫聲」甚至讓原PO以為她噎到，不甘周六一大早被吵醒的原PO氣到大力關上房門，說時遲那時快，前一秒還在奮力運動的鄰居也瞬間沒了聲響。

不過，中午時這對鄰居又開始「連結運動」，最慘的是原PO再度被「扣扣扣蹦蹦蹦」的聲響打擾睡眠，讓她無奈嘆道「到底要怎麼辦？快被搞到精神衰弱」。

貼文曝光後引起網友熱烈討論，「叫回去，或者回放大悲咒」、「第一個影片以為是廟會在打鼓」；另外有人建議原PO將影片傳給房東檢舉這對鄰居，對此原PO表示已經照辦，但房東竟回「聽起來像是洗衣機在運轉的聲音」，讓原PO氣得大罵「那個叫聲那麼猖狂，是當作我們沒洗過衣服嗎」。

此外，還有人提供原PO「以暴制暴歌單」，她表示每當鄰居在吵鬧時都回放以下10首歌制裁，直喊「超有用」、「這些歌都超級解high」。