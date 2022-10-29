聽新聞
test
0:00 / 0:00
鄰居清晨「連結運動」震天響 她一開門走廊充斥「驚悚叫聲」
適逢假日，小倆口可能都會想要有獨處的親密時間，但有時太過忘我可能會造成他人困擾。一名女網友在Dcard發文抱怨，她表示周六清晨被鄰居的「連結運動」吵醒，聲響之大甚至讓她誤以為清晨發生大地震。
一名女網友在Dcard發文抱怨，她提到上周六清晨5點多突然被「一陣一陣蹦蹦蹦」的聲響吵醒，恰巧前陣子地震頻繁，原PO當下以為發生地震，但卻沒有搖晃的感覺，仔細一聽竟傳來陣陣女生哭聲，她第一時間以為鬧鬼，過一會兒才意識到既非地震也非鬧鬼，是人生首次「聽到淫叫live」。
當得知自己被鄰居的「連結運動」吵醒後，原PO馬上跑出門想知道是誰的傑作，殊不知一開房門「整個走廊就像是環繞音效」，「女主角賣力的叫聲」甚至讓原PO以為她噎到，不甘周六一大早被吵醒的原PO氣到大力關上房門，說時遲那時快，前一秒還在奮力運動的鄰居也瞬間沒了聲響。
不過，中午時這對鄰居又開始「連結運動」，最慘的是原PO再度被「扣扣扣蹦蹦蹦」的聲響打擾睡眠，讓她無奈嘆道「到底要怎麼辦？快被搞到精神衰弱」。
貼文曝光後引起網友熱烈討論，「叫回去，或者回放大悲咒」、「第一個影片以為是廟會在打鼓」；另外有人建議原PO將影片傳給房東檢舉這對鄰居，對此原PO表示已經照辦，但房東竟回「聽起來像是洗衣機在運轉的聲音」，讓原PO氣得大罵「那個叫聲那麼猖狂，是當作我們沒洗過衣服嗎」。
此外，還有人提供原PO「以暴制暴歌單」，她表示每當鄰居在吵鬧時都回放以下10首歌制裁，直喊「超有用」、「這些歌都超級解high」。
1.印度F4
2.恆毅吉他社Wherever you are
3.國民健康操
4.電音大悲咒
5.國旗歌
6.愛情恰恰
7.baby shark
8.福利熊
9.破音直笛
10.可不可以進去一下下就好
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言