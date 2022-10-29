孩在餐廳玩扯鈴家長只顧拍照 店員制止後「換個位置繼續扯」

一名網友日前到新北永和一家餐廳用餐，卻看到有小孩在用餐區玩起扯鈴，孩子的家長非但沒制止還在一旁錄影拍照，令他直呼「真的很扯！」

原Po在臉書社團《爆料公社公開版》貼照發文，照片中可以看到一位小孩，穿著鬼滅之刃裡鬼殺隊村田的衣服在店內玩扯鈴，而小孩的媽媽卻不見任何規勸，舉起手機在旁邊錄影拍照，原Po表示後來店員有來制止孩子的行為，不過在店員走後又換個位置繼續玩起扯鈴，他批「原本不想打馬賽克的，畢竟能做出這些事，臉皮應該也是厚到能接破壞殺（鬼滅之刃之招式）了」。

小孩在用餐區玩起扯鈴，家長在一旁錄影拍照。圖擷自爆料公社公開版

文章一出，網友紛紛在底下留言「扯滅之刃」、「比扯鈴還扯了」、「一個扯鈴在那邊甩來甩去，真的會造成其他客人的壓力」、「店家會怕一個不小心甩飛了砸在店內裝潢或器皿上」、「為啥一定要在餐廳？不小心打破東西是不是又要體諒一下小孩子欸？」、「如果我是同時段用餐的客人，我會擔心他扯鈴砸我頭、我的食物…」、「家教真的很重要」「只能派出厲鬼來收」、「這樣就變鬼扯隊耶」。