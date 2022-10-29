中招！港男帶女友特製可愛便當上班 同事分享試吃後尷尬了

上班有可愛愛心飯盒吃的確會羡煞旁人，但有時好看就未必代表好吃！近日有港男於討論區上發帖分享，指女朋友為他製作愛心飯盒，而且「整得好靚好得意」，令鄰座同事十分羨慕，對方更要求試食一口。不過，樓主指該飯盒其實「好看不好吃」，同事食過後即面露難色，「最後還忍不住吐了出來」。

不少網民都好奇該飯盒究竟有多難食，「同事食一啖都嘔出嚟、樓主食晒成盒飯都冇事？」，另外也有人認為該同事沒有禮貎，建議樓主「成盒俾佢食啦」。

該港男以「帶咗個好可愛嘅飯盒返工，同事問可唔可以畀佢食啖」為題於討論區上發文，指女朋友有天為他精心泡製愛心飯盒，而且因為臨近萬聖節，飯盒更有特別主題，「女友將啲飯整到好似南瓜咁，仲有啲紫菜係上面扮做眼晴」，十分有心思。

樓主當日將飯盒帶到公司，一打開即引來隔離位同事艷羨，對方更要求「試食一啖」。不過樓主坦言，女友一向喜歡製作創意料理，但「整嘅都係好睇唔好食」，而因為該飯盒太難食，樓主本來也不太想與同事分享，「但見佢係咁問我，我就畀咗啖佢」。未料同事食完後即「面有難色咁，最後都係忍唔住嘔咗出嚟！」。

樓主最後無奈表示，「只可以同個同事講，有啲嘢唔可以睇表面咁簡單㗎，下次唔好見到件嘢食靚，就問人可唔可以食啦！」

帖文引起網民好奇，有人問道：「有幾難食先會食到嘔？」亦有人想知道為何「同事食一啖都嘔出嚟，樓主食哂成盒飯都冇事？」。樓主就回覆指「其實我都唔知點解女朋友整嘢可以咁難食」，而「求生欲」滿滿的他其後補充說：「起碼嘢食賣相係靚都係好事」。

另有網民評批該同事的行為十分沒禮貎，建議樓主「同佢講話一啖唔夠，叫佢成盒攞走！」，也有人建議樓主應該坦白向告知女友「呢啲唔係人食嘅嘢」。不過由於樓主未有貼相，網民即不滿地指出「講咁多相都無張！」

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文章授權轉載自《香港01》