茶葉蛋桶裡撿到10元！女客人對店員吐「一句話」驚呆他：看透人性

撿到錢你會怎麼做？資深媒體人狄志為28日分享自己去超商買茶葉蛋時，裝夾子的桶子裡有一枚10元硬幣，結果一名女客人見狀後直接拿去店員前說「我很誠實，可以拿這枚10元硬幣付茶葉蛋錢嗎？」，目睹這一切的狄志也大嘆「一顆茶葉蛋看人性」。

狄志為28日在臉書發文，他表示自己平常很常吃茶葉蛋加拿鐵當早餐，當天他去超商要夾茶葉蛋時，發現夾子的桶子裡面有10塊錢，但他當下心想不是自己的錢，於是也沒有動作。

結果在等咖啡的時候，後面的女客人也拿著茶葉蛋要結帳，她直接和店員說「茶葉蛋的桶子裡面有10元，一般來說會怎麼處理？」，結果店員表示沒遇過這種狀況，女客人於是又說「我想拿給你你也不知道還給誰，應該也是放到收銀台或是你自己的口袋吧？」。

店員則苦笑回應「應該不會為了10元送去警察局，但會留著看有沒有客人來問」，沒想到女客人這時直接拋出一句「那我這麼誠實，可以拿10元付茶葉蛋的錢」，這時店員有點為難，但還是說了「誒～沒關係我請你好了」，女客人就把10元留著，很開心拿著茶葉蛋離開了。

狄志為心想女客人的行為到底是對還錯，但如果裡面掉的是100元或1000元，自己一定會撿起來交給店員，因為掉的人一定會很心疼，但10元自己卻沒有這麼做，其實好像不太好，「我覺得我缺乏道德勇氣，需要自我檢討」，也嘆「一顆茶葉蛋看人性」，但也誇獎店員處理的不錯。

此文出也不少網友提出建議，「可以投到零錢公益箱」、「我會告訴店員，茶葉蛋桶裡有錢，讓店員處理」、「我也是會乾脆不理會」、「這年頭一再印證，敢講的最大，好無言的女客人」、「認真來說，女客人把10元留著又拿了免費茶葉蛋，這樣是不是已經犯法？」。