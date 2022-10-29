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「應援」、「美魔女」 造字生動 網：連這些詞都是日本發明的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出，華人現在很多漢字的詞彙，都是日本人發明的。 路透
一名網友指出，華人現在很多漢字的詞彙，都是日本人發明的。 路透

日常生活中使用的詞彙竟有不少是從日本來的？一名網友指出，華人現在很多漢字的詞彙，都是日本人發明的，並稱讚日本發明的詞都很生動，詞義表達也精準，引起網友熱議。

網友在PTT八卦板以「日本人創造漢字詞彙是不是比華人還生動」為題發文，提到「人民、自由、民主」等辭彙都是日本人發明，還有像是「加油」的日文是「應援」，原Po認為「外國人來說肯定很難理解，人又不是車，為什麼要加油，可是『應援』這個詞就很生動，就是『響應聲援』」，其他還有像是「素顏」的中文，以前只有「沒化妝」、「脂粉未施」，「美魔女」中文叫「徐娘半老」、「風韻猶存」。

貼文一出，掀起網友紛紛留言「遲刻魔（遲到魔人）三個字道盡了愛遲到」、「『共產』這字也發明的很貼切」、「日文創漢字帶有文言的用法，所以用字精鍊」、「日本自己創造的漢字也很有趣，例如『峠』表示山頂」。

另外，也有人解釋這是和製漢語「現在有超多專業中文詞彙是源自日本，諸如社會、有機、藝術、哲學。這是因為在19世紀末，日本大量翻譯外文書，然後用漢字翻譯原意，當中國留學生跑去日本留學，就把這一套文字資源給引進」。

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