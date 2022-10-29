哪天有開？佛系小吃店貼「3張公告」 網笑：周末快閃店

不少店家都有公休日，不過一名網友昨（28）日發現有一家店當天沒營業，店門前貼出的店休時間卻讓他看得霧煞煞，引起網友討論。

有網友在臉書社團《路上觀察學院》Po出小吃店的照片，可以看到爐具的檔板上貼了好幾張店休公告，有「星期一公休」、「二三四五休息」、「每周六、日晚上公休」，原Po看了忍不住問「我看了很久，所以是哪一天有開店？」

貼文一出立刻吸引網友按讚，紛紛留言表示「顯然是六日的白天，相當愜意啊」、「全年無開」、「做身體健康的」、「營業時間：隨緣」、「營業項目是休息」、「周末快閃店」、「營業時間看心情」。

不過也有人猜測「雖然能猜到2345休息應該不是常態，可是還是很好笑」、「感覺那個二三四五是臨時有事才張貼的（maybe確診maybe出國玩了？）」，也釣出在地人解釋這家是台南麻豆區的便當店「這家雞腿好吃，平時星期一公休，這周應該是出門或確診啦」。