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競選號碼怎弄上去？30秒精準畫面曝 眾人傻：以為是貼的

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友轉貼影片分享，一名師傅用塗滿紅漆的油漆刷，精準劃出競選號次。圖擷自爆廢公社二館
有網友轉貼影片分享，一名師傅用塗滿紅漆的油漆刷，精準劃出競選號次。圖擷自爆廢公社二館

年底九合一選舉進入倒數，各縣市候選人也紛紛於上周五(21日)抽出自己的參選號次，而路上常見的選舉布條、看板，你有想過是如何將數字印製上去的嗎？一名網友轉貼影片，只見一名師傅拿著塗著紅漆的油漆刷，小心翼翼地畫出3號，整個過程只花了約30秒，讓眾人驚呼「我還以為是用貼的」。

一名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》轉貼一則影片，影片中一名男子手持油漆刷，站在升降梯內，拿起塗著紅漆的刷子，熟練地在圓圈內畫上一個半圈，接著在下方補上弧形，寫出數字3號，過程約30秒。

對此，原po看了驚呼連連，並表示「我一直以為是用貼紙再貼上去的，原來是這樣用的！不戰政治喔。」

影片曝光後，許多網友們也讚嘆師傅的功力，「真的好厲害，原來是手寫的，有點像馬路上的字」、「只有老師傅才有這個功力」、「早上才看到一個徒手畫地上標線的，不用工具就能寫得很正，熟能生巧囉」、「真的是高手在民間」、「第一次看到我以為用噴漆的，真的是行行出狀元」。

另外，也有其他網友們分享，「這樣太慢，我們這邊是拿一個薄鐵片上去，鐵樂士噴一噴，然後拿下鐵片」、「不一定，也有用貼的。前幾天才看到工作人員在貼」、「今天早上大里這邊也在畫，紅燈的時候看著他們畫挺療瘉的」。

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