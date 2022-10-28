車位號碼「64」憑空蒸發變成詭異數字 他好奇：現在還忌諱數字四？

由於文化關係，數字四諧音「死」，是許多人會忌諱的數字，有網友PO出沒有「數字四」的機車停車格，也有人好奇，現在2022年，忌諱數字四的人有多少呢？許多網友則有不同看法。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」上發文，地下室的機車停車場所有停車格的號碼都沒有「數字四」，若遇到數字四則會改為某數字之一「–1」，如同原PO發的照片是「63–1」。

另有人好奇，「現在2022年，會忌諱4的人還有多少啊？」其他人紛紛回復，「忌不忌諱不知道，但是拿來當砍價的藉口還是不錯的」、「銷售還蠻怕客人在意」、「你看電梯沒有四樓的一堆啊」、「有4便宜賣跟無4正常賣，商人的選擇應該很明顯了」、「台灣人連新式車牌都沒有4的」。

不忌諱的網友表示，「我不太介意，不會刻意挑，也不會刻意閃」、「有4444的車牌我是一定想選的，而且肯定便宜很多」、「我覺得故意跳過4這件事挺無聊的，就像跟餐廳訂位要說3+1一樣，實際上就是4位講了，如果會死那早就死了」、「我不介意，但我不知道以後會不會換房子，下個買家會不會介意」、「想知道40到49怎麼寫」。

也有人認為，「我不忌諱4，但是我有西方的迷信，我非常怕13這個數字，認為那是邪神」、「其實直接寫8乘8就好了啊」、「印象中在泰國4是一個圓滿的數字」、「醫院真的沒有4樓」、「我們隔壁鄰居原本44號，重新裝潢後門牌就改成42-2號」。