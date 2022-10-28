快訊

NBA／灰狼三劍客強勢出擊 詹皇紀錄夜吞開季5連敗

20年了！台灣同志遊行下午登場 羅一鈞將現身挺 路線、卡司一次看

馬斯克入主後將私有化推特！11月8日從紐交所下市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拿500元到超商買咖啡 店員態度讓她嘆：大鈔結帳錯了嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO到超商買咖啡，拿500元鈔票給店員卻遭到冷淡的態度對待。 示意圖／ingimage
原PO到超商買咖啡，拿500元鈔票給店員卻遭到冷淡的態度對待。 示意圖／ingimage

客人到超商買東西，店員為了方便找錢，通常都會詢問是否有其他零錢，但有一名女網友昨天（27日）到超商消費時，拿了500元鈔票結帳，但店員的態度卻讓她覺得自己像是做了什麼錯事，讓她相當無奈，貼文一出也引起不少討論。

這名女網友在Dcard以「拿大鈔結帳錯了嗎」為題發文，她寫道昨天到超商買咖啡，當時錢包裡只有一張千元鈔和一張500元鈔票，於是便拿出500元給店員。對方看了後詢問「還有其他的嗎？」原PO心想店員應該是指有無零錢，因此表示只剩這張，沒想到對方看著她的眼睛，然後深深的嘆了一口氣，讓原PO覺得「那瞬間感覺自己好像什麼千古罪人」。

她解釋自己領錢的時候都是一次領三張1000元，「難道我應該要領三十張$100嗎？有時候就是剛好沒有小額，我也很無奈啊」。

不少人都安慰原PO說「500其實很好找開了，拿千元他才要哭吧」、「妳這個是真的迫於無奈，但我就遇到過客人明明一堆百鈔，就是故意拿一張千鈔給你找，這個是真的會爆氣」、「我比較討厭拿給我1000然後不跟我說他還有零錢，要找給他的錢我已經都拿好了他才說，我真的會摔錢」、「我覺得還好啊，之前在百貨公司打工超愛客人直接給鈔票，鈔票比較好算，而且輸入金額的時候也比較快，都給零錢還要慢慢點，有些客人懶得算還會把一大堆零錢放桌上讓我自己拿」。

但也有人替店員緩頰，「我都是領百鈔耶，百鈔超好用的，大鈔找回來的錢很難收拾，我手殘每次都收很久，後面有人排隊我就更尷尬」、「但有時候店內備用零錢不夠，店長又不在沒接電話等，而且又不知道金庫密碼，真的會希望不要拿大鈔」、「其實有時候看到客人拿大鈔很不開心原因是收銀台沒有零錢了（500元最容易沒有）」。

Dcard 超商 咖啡

延伸閱讀

政府加碼托育補助「施小惠藏貓膩」 幼教師搖頭嘆：不見未來

地上這6千元現鈔竟無人撿 警據報找到失主奉還

名店被貼貼紙「排隊喝牛肉湯台南人之恥」 黃偉哲說話了

整疊新台幣鈔票放冰箱三個月「長出灰毛」 網曝背後超噁原因

相關新聞

蝶戀花翻車33死事故路段 5年後「限速40」網罵翻

2017年蝶戀花遊覽車翻車事故，造成33人死亡，為台灣30多年來最嚴重的遊覽車事故。有網友28日分享蝶戀花事故發生的國五接國三路段，將新增測速、限速40公里的消息，痛批該舉止「跟白痴一樣」，引起大批網友迴響。

茶葉蛋桶裡撿到10元！女客人對店員吐「一句話」驚呆他：看透人性

撿到錢你會怎麼做？資深媒體人狄志為28日分享自己去超商買茶葉蛋時，裝夾子的桶子裡有一枚10元硬幣，結果一名女客人見狀後直接拿去店員前說「我很誠實，可以拿這枚10元硬幣付茶葉蛋錢嗎？」，目睹這一切的狄志也大嘆「一顆茶葉蛋看人性」。

「應援」、「美魔女」 造字生動 網：連這些詞都是日本發明的

日常生活中使用的詞彙竟有不少是從日本來的？一名網友指出，華人現在很多漢字的詞彙，都是日本人發明的，並稱讚日本發明的詞都很生動，詞義表達也精準，引起網友熱議...

中招！港男帶女友特製可愛便當上班 同事分享試吃後尷尬了

返工有靚靚愛心飯盒食的確會羡煞旁人，但有時好睇就未必代表好食！近日有港男於討論區上發帖分享，指女朋友為他泡製愛心飯盒，而且「整得好靚好得意」，令鄰座同事十分羨慕，對方更要求試食一口。不過，樓主指該飯盒其實「好睇唔好食」，同事食過後即面露難色，「最後都係忍唔住嘔咗出嚟」。

哪天有開？佛系小吃店貼「3張公告」 網笑：周末快閃店

不少店家都有公休日，不過一名網友昨（28）日發現有一家店當天沒營業，店門前貼出的店休時間卻讓他看得霧煞煞，引起網友討論...

競選號碼怎弄上去？30秒精準畫面曝 眾人傻：以為是貼的

年底九合一選舉進入倒數，各縣市候選人也紛紛於上周五(21日)抽出自己的參選號次，而路上常見的選舉布條、看板，你有想過是如何將數字印製上去的嗎？一名網友轉貼影片，只見一名師傅拿著塗著紅漆的油漆刷，小心翼翼地畫出3號，整個過程只花了約30秒，讓眾人驚呼「我還以為是用貼的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。