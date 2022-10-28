拿500元到超商買咖啡 店員態度讓她嘆：大鈔結帳錯了嗎？

客人到超商買東西，店員為了方便找錢，通常都會詢問是否有其他零錢，但有一名女網友昨天（27日）到超商消費時，拿了500元鈔票結帳，但店員的態度卻讓她覺得自己像是做了什麼錯事，讓她相當無奈，貼文一出也引起不少討論。

這名女網友在Dcard以「拿大鈔結帳錯了嗎」為題發文，她寫道昨天到超商買咖啡，當時錢包裡只有一張千元鈔和一張500元鈔票，於是便拿出500元給店員。對方看了後詢問「還有其他的嗎？」原PO心想店員應該是指有無零錢，因此表示只剩這張，沒想到對方看著她的眼睛，然後深深的嘆了一口氣，讓原PO覺得「那瞬間感覺自己好像什麼千古罪人」。

她解釋自己領錢的時候都是一次領三張1000元，「難道我應該要領三十張$100嗎？有時候就是剛好沒有小額，我也很無奈啊」。

不少人都安慰原PO說「500其實很好找開了，拿千元他才要哭吧」、「妳這個是真的迫於無奈，但我就遇到過客人明明一堆百鈔，就是故意拿一張千鈔給你找，這個是真的會爆氣」、「我比較討厭拿給我1000然後不跟我說他還有零錢，要找給他的錢我已經都拿好了他才說，我真的會摔錢」、「我覺得還好啊，之前在百貨公司打工超愛客人直接給鈔票，鈔票比較好算，而且輸入金額的時候也比較快，都給零錢還要慢慢點，有些客人懶得算還會把一大堆零錢放桌上讓我自己拿」。

但也有人替店員緩頰，「我都是領百鈔耶，百鈔超好用的，大鈔找回來的錢很難收拾，我手殘每次都收很久，後面有人排隊我就更尷尬」、「但有時候店內備用零錢不夠，店長又不在沒接電話等，而且又不知道金庫密碼，真的會希望不要拿大鈔」、「其實有時候看到客人拿大鈔很不開心原因是收銀台沒有零錢了（500元最容易沒有）」。