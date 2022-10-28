高端戰士飛日本！自費PCR「無症狀2度染疫」 四天行程全毀了

日本自10月11日起，開放海外旅客個人自由行以及入境免簽證，只要打滿三劑日本認可的疫苗就可以入境，但高端疫苗並未列入，因此旅客必須額外自費做PCR。一名男網友昨（27）日在臉書上發文，透露自己原本預計要去日本旅遊，但出國前做的PCR竟然是陽性，而貼文曝光後也掀起討論。

一名男網友昨日在臉書「爆廢公社公開版」上發文，他表示原先預計10月28日到10月31日，為期四天要到日本旅遊，但因為日本沒有承認高端疫苗，因此自己事先自費3500做PCR篩檢，再加上申請日文格式的500元，總計花費達4000元。

沒想到，報告出來後他傻眼了，「沒錯…我確診了…日本不能去了，機票也取消了…不知道該說什麼了」。原PO表示去年相信政府的話去施打高端疫苗，結果現在卻面臨這種狀況，他無奈直呼「唉，不知道該說什麼了…真的，希望我是第一個打高端做PCR，最後確診不能出國的人，也是最後一個」。 原PO意外發現自己二度確診。圖擷自爆廢公社公開版

原PO強調自己這次是二度確診，之前在6月20日就已經染疫過了，目前身體也沒有任何不舒服和症狀，完全是因為要去日本才會做PCR。對於被網友認為是在黑高端疫苗，原PO表示「我很驕傲與支持，所以現在不是在日本，而是在台灣隔離7天」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「PCR的錢多花了」、「抓到一個黑數，日本跟同班機乘客都鬆一口氣」、「日本去不成還要被隔離」、「比悲傷更悲傷的故事」、「花了4000證明自己確診」、「無症狀還是確診了，身上帶著病毒還是乖乖在家吧！往好處想至少還沒出去，出去花的錢是更誇張的」、「想笑又覺得可憐」。

不過，也有網友忍不住抨擊，「會確診跟哪個廠牌疫苗無關，疫苗不是打了就無敵，不用針對高端」、「你也好笑，日本不承認高端，你又偏要出去，然後自己確診了，再來怪疫苗和政府不爭氣，沒辦法得到日本認可」、「打疫苗不等於吃了無敵星星，染疫也不等於得到無敵星星，這世界上就沒有無敵星星，哪一牌的疫苗都一樣」。