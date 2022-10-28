停車場空蕩蕩卻不停！通霄車主全停人行道 網分兩派戰翻

馬路上劃設停車格以利駕駛人使用，若隨意將汽機車停放在人行道上可能有觸法疑慮，不過有網友貼出苗栗通霄「停車奇景」，雖然路邊有許多停車格，但仍有多部汽車車主將車輛停放在人行道紅磚上，無奈感嘆「有錢開車，沒錢停車」。

一名網友在臉書社團爆料公社公開版貼出一張照片，他表示該照片為「通霄海濱路寶雅旁的停車奇景」，照片中可見馬路邊還有數格停車位，但汽車車主卻不願將車輛停放在停車格內，反而有四台汽車直接停放在人行道上，影響其他民眾用路權益。

其他網友紛紛留言「通報警察與拖吊車就好」、「就是不想花錢」、「三寶表示，要不是沒停車場，我也不願意違停」、「有錢買的起車繳不出停車費」、「要省停車費怎麼不走路就好」。另有在地人留言「在通宵這種偏鄉地區停車要付錢簡直是笑話，這是個你躺在地上打滾五分鐘都不會有車撞到你的鄉下地方」。

不過也有網友認為，照片中的停車格不好停車，有人留言「我被類似這種停車設施卡到車下巴過」、「這個我真的停不進去，會磨到」、「停進去蠻困難的，還加一個路障在上面，是我也不要停」、「我覺得這種停車設備蠻蠢的，也不知道誰發明的？我的二台車進去都會磨到底盤或下巴」。

另外也有網友質疑照片中停車格的合法性，有人留言「我覺得這是店家的問題，不能說裡面自己畫了一堆停車位，就讓原本可以停車的路邊，變成不能停車」、「你確定是人行道嗎」、「先確定這停車場有申請設立」。