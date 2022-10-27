高中遭男同學霸凌罵「妓女」…畢業後重逢暈船 她一招回擊眾人叫好

上大學以前，不少人會把心思專注在念書和考試，所以不太注重外型的穿搭打扮。一名女網友表示，高中時期經常被班上的某位男同學取有不雅字眼的綽號言語霸凌，怎料到日前的同學會對方不僅沒有認出變漂亮的她，還頻頻搭訕想製造身體接觸的機會，而她也用一招反制，讓對方倉皇落跑。

原PO在Dcard上以「以前叫我妓女的男生現在暈我」為題，透露一周前參加高中同學會，「碰到了以前一直叫我妓女、婊子、賤貨的男生」。對方一開始沒認出原PO是誰就跑來搭訕，後來知道了即便有露出尷尬神情，卻一直窮追猛打，「想製造身體接觸的機會，看到他一直貼過來真的有夠噁心」。

事後男方不知如何要到了原PO的IG帳號，於是私訊她說「你（妳）變得好正，和高中完全不一樣」、「不要這麼冷漠嘛，大家都是朋友」。原PO氣得回嗆「你高中說過我什麼？妓女、婊子？」，並要求男方「不要再聯絡我了」，下一刻卻被男方以一連串不堪入目的髒話回嗆。

原PO坦承，自己高中的時候因為不會穿搭和保養，所以外表不起眼，「在女生中就是一隻醜小鴨，而且為了全心準備大考常熬夜導致膚況超級差」。上大學以後原PO學會打扮因而變得比較有自信，漂亮得讓高中同學認不出來。

而被男方在惱羞成怒的情形下出言辱罵後，原PO也不是省油的燈，把對話截圖下來放到高中的LINE班級群組反擊，引得男方私訊求饒，希望她撤掉截圖。於是原PO再度把求饒訊息截圖丟到群組給全班同學看，男方只好自行退出群組。

貼文曝光後，不少網友建議原PO可以對男方提告，「講話有夠沒水準的，不知道在惱羞什麼欸，真的可以告死他」。也有人分享自身慘痛經驗，「跟我前男友一模一樣欸，不順他就開始罵垃圾、路邊野狗之類」、「我也是從小沒做什麼被霸凌到大（國小到高中），就是話少然後喜歡唸書罷了。我永遠記得我鼓起勇氣跟老師說我真的撐不下去了，希望老師能制止同學霸凌的行為，老師說了一句『可憐之人必有可恨之處，怎麼不檢討自己為什麼不討人喜歡』」。

被別人用不舒服的方式對待 可以怎麼自保？

每個人或多或少都會在校園裡、職場中或社會上遇到讓自己不舒服的人事物，處於充滿敵意或不友善環境，嚴重的話恐影響身心健康。立法院會去年底三讀通過的「跟蹤騷擾防制法」，明確定義八大跟騷樣態，包含不當追求、歧視貶抑、通訊騷擾等，行為須與「性或性別」有關，違反者最重可處五年徒刑。

此外，原PO在貼文中提到自己高中被同學霸凌，根據校園霸凌防制準則第3條第1項第4款規定，霸凌指個人或集體持續以言語、文字、圖畫、符號、肢體動作、電子通訊、網際網路或其他方式，直接或間接對他人為貶抑、排擠、欺負、騷擾或戲弄等行為，使他人處於具有敵意或不友善之校園學習環境。若不幸遇到，可以選擇以下做法：