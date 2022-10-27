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餐廳見物品佔位要他讓位 對方回「我點兩份」網友：沒毛病

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示自己在餐廳發現一人獨占兩位的情況，詢問對方能否把個人物品移走，得到的回答卻令網友傻眼。示意圖。圖／ingimage
網友表示自己在餐廳發現一人獨占兩位的情況，詢問對方能否把個人物品移走，得到的回答卻令網友傻眼。示意圖。圖／ingimage

有網友近日在臉書爆怨2公社」發文指出，自己進麵店準備用餐，看到一位客人把個人物品放在椅子上，一人占了兩個位子，於是詢問能不能把東西移走，對方卻回應：「可是我點兩份耶」，令原po相當傻眼，「所以我點四份就可以佔四個位子，是這個意思嗎？」

貼文一出引發網友論戰，有人認為佔位不合適：「現在自私的人藉口越來越豐富」、「這樣真的很沒品耶」、「跟他說我點了十份包場，快滾」。

也有網友表示因為不想跟陌生人靠太近，不讓座也很合理：「不想坐這麼近，沒毛病呀」、「你可以換家吃啊，那麼近我說真的我不敢坐」、「你就比他晚來啊，晚來就乖乖站著，等別人吃完再坐很難？是在情緒勒索啥？」

網友針對這種情況提出可能的解決方法：「我覺得可以跟店家反應，通常店家也會過來請顧客把東西拿走」、「如果我旁邊是這家店最後一個位子，我會讓給他，如果不是可以請他坐別地方。」此外，有人搞笑回覆：「至少他沒回你：我點兩份，你坐到我朋友了」。

爆怨公社 臉書

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