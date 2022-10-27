車頭卡牆「讓副駕好下車」？他虧駕駛暖男當過頭 意外讓悲慘故事曝光

撿到錢你會怎麼做？資深媒體人狄志為28日分享自己去超商買茶葉蛋時，裝夾子的桶子裡有一枚10元硬幣，結果一名女客人見狀後直接拿去店員前說「我很誠實，可以拿這枚10元硬幣付茶葉蛋錢嗎？」，目睹這一切的狄志也大嘆「一顆茶葉蛋看人性」。

2022-10-29 10:46