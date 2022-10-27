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車頭卡牆「讓副駕好下車」？他虧駕駛暖男當過頭 意外讓悲慘故事曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾在停車場發現一台休旅車不知何故，車子斜著停讓半個車頭卡進梁柱與牆面間的狹小牆角，連車牌都撞歪搖搖欲墜。 圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」
有民眾在停車場發現一台休旅車不知何故，車子斜著停讓半個車頭卡進梁柱與牆面間的狹小牆角，連車牌都撞歪搖搖欲墜。 圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版

有民眾在停車場拍下奇葩的停車角度，一台休旅車不知何故，半個車頭卡進牆角內，連車牌都撞歪了，笑著猜測「當想讓副駕好下車的暖男暖過頭」。沒想到貼文意外釣出車廠回應，澄清車主其實也是「受害者」。

一名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出兩張照片，從中可見一輛灰色休旅車並未方正停在停車格內，而是車頭向左偏了約30度，車頭左側卡進梁柱與牆面間的狹小牆角，看起來動彈不得。

原PO在貼文底下留言表示「車殼其實真的已經掐在牆壁裡了，但我不敢走近拍，怕被誤會」、「副駕肯定是女王級別才有如此尊絕不凡的待遇」。不少網友看完笑回「這是酒駕停車吧！大牌都撞歪了」、「怕旁邊會有三寶停車碰到，殊不知自己就是本寶」、「給副駕溫暖卻給牆壁壓力」、「輪胎還打直了，這怎麼停的」、「技術高超，我真的學不起來」。

隨後，原PO的貼文被轉發到臉書粉絲專頁「爆料公社」，意外釣出「Skoda新莊元三展示中心」粉絲專業小編回應澄清「各位，誤會了，誤會了，車主是我們的客戶，我來幫說明一下，車主不在台灣，車只是停在停車場，有人停車可能沒停好，給親下去，不是車主技術不好」。

「Skoda新莊元三展示中心」指出，停車場都有監視器，撞到那台Skoda的肇事車主，已經事先聯繫停車場管理人員和警察。而人在國外的Skoda車主得知自己的愛車被撞後，也深感無奈，因此車廠才會出面幫車主解釋，並分析「對方（肇事者）應該是從頭撞下去，然後整台車撇一邊」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

停車場 休旅車 車主 監視器 酒駕

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