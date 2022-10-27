包裹驚見「神秘符號」！她困擾到睡不著覺求解 網曬圖曝答案

符號能讓人一目了然想表達的意思，但有些特別的符號不禁讓人好奇用意為何。一名網友看到家中箱子上有4個符號，其中有一個符號實在看不出是什麼意思，於是想尋求網友協助找到答案。

一名網友在Dcard「閒聊版」發文，她家中有個箱子已放置一段時間了，突然發現箱子上有四個符號，其中右邊第二個符號令她相當困惑，有個J形狀的物體上面有個禁止的符號，原po想了很久仍然看不出來到底是什麼意思，她也上網查詢了會出現在包裹上的注意符號，都是無解，於是想問問網友們可否幫忙解答，並直呼，「沒有答案的話，感覺會困擾到睡不著覺」。

網友紛紛猜測，「特務j」、「禁止上鉤拳」、「禁止運送象牙」、「不可以勃起」、「禁止按摩棒」、「這個箱子不能套絲襪」、「有些包裹會特別標注禁用刀子去，感覺最有可能的應該是這個」、「可能叫你不要用彎刀，直的就好」、「 請勿用腳踩踏踢」，有網友則翻出包裹圖示解答，「在想是不是這個，不能用鉤子卸下來」。