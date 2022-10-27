噴香水「味道太淡」驚覺有異 她機警快篩果真確診

一名網友使用香水後，驚覺聞不太到味道，心想「感覺不太妙」後立刻快篩，竟然馬上確診，許多網友看到經驗後，紛紛留言分享自己嗅覺喪失經驗，有人分享自己甚至連濃郁「狗大便味」都聞不到。

一名網友在Dcard閒聊版分享，自己在搭車時，滑手機看到愛用香水有在特價，開心得趕快衝回家，確認之前買的香味款式。返家迅速放下包包，拿起快被噴空的香水查詢，順便噴一下，確認一下自己是不是還喜歡這款的香味。

沒想到噴了第一下後，感覺到「咦…本來就這麼淡嗎？」，第二下後還是覺得疑惑，心想「耶…？是過期了嗎」，直到第三下，心裡才感覺「呃…！感覺不太妙！」，於是原PO馬上拿起快篩驗，果然是陽性確診。

原PO也補充，原本早上還聞得到，晚上就沒什麼嗅覺，「原來新聞說的嗅覺喪失是這種感覺R～」，她也無奈把這週末準備好要出去玩的衣服一件件從行李包裡拿出來。

許多網友留言分享自己味覺喪失經驗，表示「我確診的時候連咖啡跟咖哩（味道很重的東西）都聞不到」、「我那時候連我家狗狗的大便、尿味都聞不到真的欸害」、「我是去吃一家評價不錯的滷肉飯，但吃一吃覺得怎麼會都沒味道，回家一驗才發現原來中了」、「我確診的時候，奶茶喝起來像水」、「確診時候我還點了鹹酥雞！！完全聞不到，此生吃過最無聊的鹹酥雞」。