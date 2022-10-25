學生宿舍床鋪掛白燈籠打黃綠光太詭異 眾人大罵：吃飽太閒

現在的大學生都這麼瘋嗎？有網友在臉書PO出兩張照片，只見一間宿舍裡，一名大學生的床位被布置得像靈堂，床邊還掛著兩個寫著「奠」字的白燈籠，配上詭異的燈光，照片讓許多人看了都大罵「玩得太超過」。

從原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出的照片看到，上舖床位四周被用簾子遮起來，簾子兩旁還掛上寫有「奠」字的白燈籠，再配上詭異的黃綠色燈光，氣氛相當詭異，恐怖指數爆表，原PO看了也搖搖頭地說「現在的小孩怎麼都這麼會玩」。

照片引來上萬人點閱，「小時候玩廟會用椅子做轎就很厲害了！這個更屌」、「人家這是萬聖節布置」、「如何把萬聖節搞得比中元節還陰森」、「好有創意，但好忌諱」、「蠻有創意的」、「重點是他哪裡搞來那個燈籠的？這燈籠不是到處都有」、「哪一間大學的宿舍？」、「老一輩的看到就會罵『破格（掃把星）』」、「半夜被壓就更好玩了」。

多數人都大罵玩過頭了，「孩子們還是不要不信邪」、都不怕引來一堆『逝』友嗎？」、「急什麼，往後是人都用得到」、「這不能亂開玩笑」、「開玩笑也要有個尺度」、「孩子，做人不要太鐵齒，什麼不好玩玩這」、「玩過頭了，小心中邪」、「吃飽太閒」、「不講民俗忌諱，但這是莊嚴的事，搞成這樣，是娛樂的心態嗎？完全不好笑也不特別，無聊透頂」、「真是不見棺材不掉淚，這種容易招陰的玩意兒也敢玩」。