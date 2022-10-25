快訊

疫苗二期臨床試驗委託陸資？食藥署：結果由高端公司負全責

學生宿舍床鋪掛白燈籠打黃綠光太詭異 眾人大罵：吃飽太閒

聯合新聞網／ 綜合報導
一處學生宿舍中的床位被布置得像是靈堂，讓不少人看了都大罵玩得太超過。 圖擷自爆廢公社公開版
一處學生宿舍中的床位被布置得像是靈堂，讓不少人看了都大罵玩得太超過。 圖擷自爆廢公社公開版

現在的大學生都這麼瘋嗎？有網友在臉書PO出兩張照片，只見一間宿舍裡，一名大學生的床位被布置得像靈堂，床邊還掛著兩個寫著「奠」字的白燈籠，配上詭異的燈光，照片讓許多人看了都大罵「玩得太超過」。

從原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出的照片看到，上舖床位四周被用簾子遮起來，簾子兩旁還掛上寫有「奠」字的白燈籠，再配上詭異的黃綠色燈光，氣氛相當詭異，恐怖指數爆表，原PO看了也搖搖頭地說「現在的小孩怎麼都這麼會玩」。

照片引來上萬人點閱，「小時候玩廟會用椅子做轎就很厲害了！這個更屌」、「人家這是萬聖節布置」、「如何把萬聖節搞得比中元節還陰森」、「好有創意，但好忌諱」、「蠻有創意的」、「重點是他哪裡搞來那個燈籠的？這燈籠不是到處都有」、「哪一間大學的宿舍？」、「老一輩的看到就會罵『破格（掃把星）』」、「半夜被壓就更好玩了」。

多數人都大罵玩過頭了，「孩子們還是不要不信邪」、都不怕引來一堆『逝』友嗎？」、「急什麼，往後是人都用得到」、「這不能亂開玩笑」、「開玩笑也要有個尺度」、「孩子，做人不要太鐵齒，什麼不好玩玩這」、「玩過頭了，小心中邪」、「吃飽太閒」、「不講民俗忌諱，但這是莊嚴的事，搞成這樣，是娛樂的心態嗎？完全不好笑也不特別，無聊透頂」、「真是不見棺材不掉淚，這種容易招陰的玩意兒也敢玩」。

一處學生宿舍中的床位被布置得像是靈堂，讓不少人看了都大罵玩得太超過。 圖擷自爆廢公社公開版
一處學生宿舍中的床位被布置得像是靈堂，讓不少人看了都大罵玩得太超過。 圖擷自爆廢公社公開版

爆廢公社 宿舍

延伸閱讀

42歲李瑤媛曬超強童顏 女兒已是大學生

新北河濱秋季限定豔紅美景 台灣欒樹年度變裝秀登場

紙板、雞蛋盒都能用！ 菲律賓大學生自製「防作弊裝置」爆紅

心理測驗／看到南瓜想到食物還是馬車？測出近期哪種運勢正旺

相關新聞

學生宿舍床鋪掛白燈籠打黃綠光太詭異 眾人大罵：吃飽太閒

現在的大學生都這麼瘋嗎？有網友在臉書PO出兩張照片，只見一間宿舍裡，一名大學生的床位被布置得像靈堂，床邊還掛著兩個寫著「奠」字的白燈籠，配上詭異的燈光，照片讓許多人看了都大罵「玩得太超過」。

女把好市多當「免費停車場」 繳停車費驚見2天要4400元超崩潰

台北市停車費偏高，很多人為了省錢會把車停在大賣場，認為可省掉租車位的費用，不過最近大賣場也為了保障顧客的權益，開始傾向用購物金額來抵掉停車費，日前就有位網友分享「某顧客貪小便宜，把車停在賣場，結果停了2天要繳4400元停車費」。

千萬別偷筆！醫院櫃台「地獄級詛咒」 網笑翻：怨念滿滿

公用物品經常會貼上標示提醒使用者記得歸還，近日就有網友發現一家獸醫院的櫃檯筆筒上貼有斗大告示，明列「2大詛咒」警告大家不要把筆偷走，令許多網友看了笑說「怨念滿滿」。

日本變了！睽違2年多重返東京 作家驚覺「搭電車像置身台灣」

日本自10月11日起鬆綁邊境，大開國門歡迎觀光客，許多國人已迫不及待地重返日本旅遊。作家兼節目主持人呂如中也在開放的第一時間前往東京，並分享他在當地觀察到的改變，其中最讓他訝異的是，電車上竟然飄散出台

小一兒拿7張七龍珠卡換「限量寶可夢卡」爸一看傻眼 網笑：同學叫技安嗎？

以物易物是一種最原始的交易行為，早於人類使用貨幣來作買賣，因沒有使用任何金錢交易，所以也不一定是一場等價的交換。一位爸爸在臉書發文表示，小一的兒子以六七張的七龍珠卡片，跟同學交換一張「限量版寶可夢卡」，結果只是一張便當袋的吊牌，令他傻眼，正在思考該如何處理較好？貼文曝光，網友笑翻問「同學是不是叫技安？」

醫挺國家隊疫苗被揭「1劑高端都沒打」 本尊反擊網友：快笑死

台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇曾在臉書粉專多次發文，力挺國產高端疫苗，但現在卻被網友發現嘴上說很挺，實際上根本「一劑高端都沒打」，陳昶宇後來也在臉書反擊網友。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。