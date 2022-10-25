快訊

高虹安陷「兼職」風暴 資策會發布5點聲明：無申請與核准紀錄

女把好市多當「免費停車場」 繳停車費驚見2天要4400元超崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己看到某位顧客貪小便宜，以為賣場停車場免費停，結果一次繳了4400元停車費。示意圖／ingimage
一名網友分享自己看到某位顧客貪小便宜，以為賣場停車場免費停，結果一次繳了4400元停車費。示意圖／ingimage

台北市停車費偏高，很多人為了省錢會把車停在大賣場，認為可省掉租車位的費用，不過最近大賣場也為了保障顧客的權益，開始傾向用購物金額來抵掉停車費，日前就有位網友分享「某顧客貪小便宜，把車停在好市多，結果停了2天要繳4400元停車費」。

一名網友在「爆料公社發文表示，最近去美式賣場好市多，要繳停車場費用時，看到前面有位小姐「停車費高達4400元」，並且快哭的問工作人員「可以刷卡繳費嗎？」工作人員回應「不行」，請她去提款機領現金繳費，該名女子只能垂頭喪氣地走去繳費。

這讓原PO笑稱「好好笑，現在好市多停車要收費還不知道，以為是免費停車場，想要貪小便宜啊！好市多停車一小時100元，消費滿500元可以停3個小時，這位小姐要繳4400元，代表她至少停了整整兩天！」

文章曝光後，引來網友評論「就愛看這種貪小便宜愛蹭免費停車車主」、「學費繳好繳滿，改天他就不敢了」、「應該是不知好市多要停車費，就是有阿姨這種人佔著車位，吃到虧了吧」、「有些沒收費，她只是剛好停到要收費的，只能說恭喜了」。

好市多之前因免費停車場發生被開車上班族，或是去逛周遭賣場顧客占用情況嚴重，有多家分店分別公告實施停車收費制度，普遍獲得消費者好評。

好市多 停車場 爆料公社

延伸閱讀

限空令是成功還失敗？ 網曝關鍵：這時機過了就不關它事了

「漲跌有規則性」台股簡直送分題？ 他：現在指數很不合理

星巴克全職月薪達60k？ 網曝：有年資可破百萬年薪

月薪10萬仍擔心錢不夠花 男一句話網笑翻：賺到30萬就夠

相關新聞

女把好市多當「免費停車場」 繳停車費驚見2天要4400元超崩潰

台北市停車費偏高，很多人為了省錢會把車停在大賣場，認為可省掉租車位的費用，不過最近大賣場也為了保障顧客的權益，開始傾向用購物金額來抵掉停車費，日前就有位網友分享「某顧客貪小便宜，把車停在賣場，結果停了2天要繳4400元停車費」。

千萬別偷筆！醫院櫃台「地獄級詛咒」 網笑翻：怨念滿滿

公用物品經常會貼上標示提醒使用者記得歸還，近日就有網友發現一家獸醫院的櫃檯筆筒上貼有斗大告示，明列「2大詛咒」警告大家不要把筆偷走，令許多網友看了笑說「怨念滿滿」。

日本變了！睽違2年多重返東京 作家驚覺「搭電車像置身台灣」

日本自10月11日起鬆綁邊境，大開國門歡迎觀光客，許多國人已迫不及待地重返日本旅遊。作家兼節目主持人呂如中也在開放的第一時間前往東京，並分享他在當地觀察到的改變，其中最讓他訝異的是，電車上竟然飄散出台

小一兒拿7張七龍珠卡換「限量寶可夢卡」爸一看傻眼 網笑：同學叫技安嗎？

以物易物是一種最原始的交易行為，早於人類使用貨幣來作買賣，因沒有使用任何金錢交易，所以也不一定是一場等價的交換。一位爸爸在臉書發文表示，小一的兒子以六七張的七龍珠卡片，跟同學交換一張「限量版寶可夢卡」，結果只是一張便當袋的吊牌，令他傻眼，正在思考該如何處理較好？貼文曝光，網友笑翻問「同學是不是叫技安？」

醫挺國家隊疫苗被揭「1劑高端都沒打」 本尊反擊網友：快笑死

台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇曾在臉書粉專多次發文，力挺國產高端疫苗，但現在卻被網友發現嘴上說很挺，實際上根本「一劑高端都沒打」，陳昶宇後來也在臉書反擊網友。

日本只有大阪能殺價？日旅達人曝「東京」經驗：降價幅度驚人

赴日觀光，除了體驗異國文化、遊覽名勝美景外，多數人最熱衷的就是購物，尤其近來日幣狂貶，更激起眾人「撿便宜」的欲望。日旅達人林氏璧日前指出，雖然日本在大家認知中是個「不二價」的地方，但其實不只大阪能殺價，「至少在東京我就殺過兩次價」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。