女把好市多當「免費停車場」 繳停車費驚見2天要4400元超崩潰

台北市停車費偏高，很多人為了省錢會把車停在大賣場，認為可省掉租車位的費用，不過最近大賣場也為了保障顧客的權益，開始傾向用購物金額來抵掉停車費，日前就有位網友分享「某顧客貪小便宜，把車停在好市多，結果停了2天要繳4400元停車費」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，最近去美式賣場好市多，要繳停車場費用時，看到前面有位小姐「停車費高達4400元」，並且快哭的問工作人員「可以刷卡繳費嗎？」工作人員回應「不行」，請她去提款機領現金繳費，該名女子只能垂頭喪氣地走去繳費。

這讓原PO笑稱「好好笑，現在好市多停車要收費還不知道，以為是免費停車場，想要貪小便宜啊！好市多停車一小時100元，消費滿500元可以停3個小時，這位小姐要繳4400元，代表她至少停了整整兩天！」

文章曝光後，引來網友評論「就愛看這種貪小便宜愛蹭免費停車車主」、「學費繳好繳滿，改天他就不敢了」、「應該是不知好市多要停車費，就是有阿姨這種人佔著車位，吃到虧了吧」、「有些沒收費，她只是剛好停到要收費的，只能說恭喜了」。

好市多之前因免費停車場發生被開車上班族，或是去逛周遭賣場顧客占用情況嚴重，有多家分店分別公告實施停車收費制度，普遍獲得消費者好評。