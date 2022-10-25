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千萬別偷筆！醫院櫃台「地獄級詛咒」 網笑翻：怨念滿滿

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友驚見中興獸醫院櫃台上的筆筒貼有「2行詛咒」，提醒醫師和學生千萬別偷筆。 圖擷自Facebook
有網友驚見中興獸醫院櫃台上的筆筒貼有「2行詛咒」，提醒醫師和學生千萬別偷筆。 圖擷自Facebook

公用物品經常會貼上標示提醒使用者記得歸還，近日就有網友發現一家獸醫院的櫃檯筆筒上貼有斗大告示，明列「2大詛咒」警告大家不要把筆偷走，令許多網友看了笑說「怨念滿滿」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文分享，他在國立中興大學獸醫教學醫院的櫃檯上發現一奇特公告，只見一個筆筒上貼著大大5字「請勿偷走筆」，而且下方還寫有兩行地獄級詛咒，「醫生偷走：診爆滿；學生偷走：CC/國考不會過」。

有網友詢問CC是什麼意思，釣出校友解釋，「這是我們中興獸醫的醫院啦，CC是臨床討論Clinical Conference」、「CC是我們clinical conference的縮寫，是大五實習生的case report，類似其他系的畢業專題程度的存在」。

不少網友見狀直呼怨念好深，「好可怕的詛咒」、「怨念無所不在」、「這個詛咒太恐怖了」、「我工作地點的醫師還真的都拿筆簽完就直接無意識放進口袋帶走」、「放在櫃檯的筆，真的就像掉進黑洞一樣，一去不復返」。

還有網友建議也列上其他詛咒，「病人偷筆：確診吃全套」、「獸醫最可怕的詛咒是遇到拿流浪貓犬去看診，然後說這是流浪貓犬要醫生做功德的人吧」、「送貨司機偷走：貨送不完」、「弱弱的問，要是院長怎麼……」、「應該寫『確診者專用筆』」。

不過有人疑惑問「診爆滿不好嗎？」對此，有網友說明緣由，「教學醫院是公家機關 ，診爆滿醫生收入不會比較高，只是肝壞的比較快而已。」引得一些網友笑說，「外面開業的醫生會特別過來看這裡有沒有筆可以拿」、「醫生愛死了，爆診數鈔票」。

獸醫 醫師

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