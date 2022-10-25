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小一兒拿7張七龍珠卡換「限量寶可夢卡」爸一看傻眼 網笑：同學叫技安嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一位爸爸表示，讀小一的兒子拿了7張七龍珠卡和同學交換一張限量寶可夢卡片，結果換到的是一張便當袋的商品吊牌，讓他傻眼。圖擷自《爆廢公社二館》
一位爸爸表示，讀小一的兒子拿了7張七龍珠卡和同學交換一張限量寶可夢卡片，結果換到的是一張便當袋的商品吊牌，讓他傻眼。圖擷自《爆廢公社二館》

以物易物是一種最原始的交易行為，早於人類使用貨幣來作買賣，因沒有使用任何金錢交易，所以也不一定是一場等價的交換。一位爸爸在臉書發文表示，小一的兒子以六七張的七龍珠卡片，跟同學交換一張「限量版寶可夢卡」，結果只是一張便當袋的吊牌，令他傻眼，正在思考該如何處理較好？貼文曝光，網友笑翻問「同學是不是叫技安？」

一位爸爸在《爆廢公社二館》發文寫道，放學時到學校接就讀小一的兒子，見到面時兒子一臉沮喪的說，今天同學帶了一張「限量版寶可夢卡」跟他交換了六七張的七龍珠卡片，同學從書包裡拿卡片給他時，還一副捨不得的模樣。結果，那張「限量版寶可夢卡」只是一張買便當袋附的吊牌紙卡，而且還皺巴巴的，原PO看了當場傻眼，發文徵詢意見「是要直接打給校長還是家長會長比較好？」

貼文曝光，多位網友建議應該「先問小孩，為什麼要交換？先了解是小孩自己喜歡，還是對方強迫？」、「重點是你兒子為什麼要換？很明顯地，他根本就覺得不對價，換了也一點都不開心，那在這種情況下，他還是換了的理由是什麼？」、「孩子有說他為什麼想換嗎，小一應該有判斷能力了，物品的價值在於他們自己心中，不是大人的價值判斷」。

也有人認為「不必干涉，小孩自己做的選擇，況且學校應該有規定不能帶這類紙卡去學校」、「剛好用這一次經驗教會他，要有判斷力，要為自己的決定負責任」、「我是覺得搞不好同學真的很喜愛那張寶可夢卡，孩子的事情我會讓孩子自己解決」、「一個願打，一個願挨！這就是為什麼有人可以用一隻筆換到一間房子了！」

雖然事件看起來像是小朋友被騙了，但仍有許多人忍不住嘴角失守，笑言「限量是殘酷的」、「一個便當才有一個，太稀有了吧」、商業鬼才欸」、「同學是不是叫技安？」、「會不會他同學是被家長騙的，誤以為是很珍貴的限量寶可夢卡」、「有些家長好像會幹這種事，騙小孩當獎勵品」、「那也許真的是同學最珍藏的一張，滿可愛的回憶」。

寶可夢 七龍珠

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