快訊

侯友宜最怕藍支持者不投票？傳韓國瑜將站台

下一顆短命生菜？英國首相蘇納克的團結難關

中共軍委／何衛東非因31軍攀上習近平 對台軍演才是關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫挺國家隊疫苗被揭「1劑高端都沒打」 本尊反擊網友：快笑死

聯合新聞網／ 綜合報導
高端疫苗。記者邱德祥／攝影
高端疫苗。記者邱德祥／攝影

台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇曾在臉書粉專多次發文，力挺國產高端疫苗，但現在卻被網友發現嘴上說很挺，實際上根本「一劑高端都沒打」，陳昶宇後來也在臉書反擊網友。

他回應，一堆人連疫苗都不懂就來開砲，「我前兩劑打AZ的時候，高端根本還沒推出，有人還把AZ跟高端搞混快笑死。」他po出小黃卡照片，第一劑是在去年的4/29打，第二劑則是6/24，而高端在8/16日才在公費疫苗預約平台開放民眾預約。

至於為何第三劑不打高端？他解釋，第三劑是追加劑，一開始本來就只有半量莫德納可以打，國外也幾乎都追加施打莫德納或BNT，除非特殊考量不然不會再打AZ，「跟前兩劑基礎劑混為一談也是真的很好笑。」

他指出，唯一有機會選擇打高端的就是第四劑，自己其實本來沒很想打，因為之前就寫過對年輕人Omicron感染幫助不大，頂多減輕一些症狀跟後遺症風險，有點想等次世代來再打。

但他當時聽到那批BNT沒打完就要報廢，加上看到電子疫苗護照顯示是最後一劑打的疫苗，的確對出國比較沒影響，才想說去打一下。他說，除非擔心副作用及沒有出國考量，「不然我都還是先推薦國際認證疫苗，但高端的存在的確還是提供了額外的選擇，直到Novavax出現。」

至於有人抱怨當時沒打疫苗就要每周做篩檢，又只有高端可以選，有變相強迫施打的感覺，他反嗆說，「每周做篩檢又算什麼，我們醫院醫護也有好幾個月時間，不管打了幾劑疫苗都要每周做篩檢，還不是撐過來了。」

最後他更指出，到了第三、四劑的時間點根本就沒有疫苗量的問題，早就多到沒人打要報廢的程度，就算前面一二劑不得不打高端好了，後面想補打跟追加國際疫苗也都完全不是問題，反正那些疫苗沒打也是報廢，其實也沒什麼花納稅錢的問題。

高端疫苗

延伸閱讀

調閱疫苗採購 藍綠激烈攻防

高端EUA時序 黃珊珊：被要求提早是揠苗助長

高端鬆口 負擔民眾赴日「PCR檢測費用」

陳培哲：高端能否EUA已不重要 應研發次世代疫苗

相關新聞

小一兒拿7張七龍珠卡換「限量寶可夢卡」爸一看傻眼 網笑：同學叫技安嗎？

以物易物是一種最原始的交易行為，早於人類使用貨幣來作買賣，因沒有使用任何金錢交易，所以也不一定是一場等價的交換。一位爸爸在臉書發文表示，小一的兒子以六七張的七龍珠卡片，跟同學交換一張「限量版寶可夢卡」，結果只是一張便當袋的吊牌，令他傻眼，正在思考該如何處理較好？貼文曝光，網友笑翻問「同學是不是叫技安？」

醫挺國家隊疫苗被揭「1劑高端都沒打」 本尊反擊網友：快笑死

台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇曾在臉書粉專多次發文，力挺國產高端疫苗，但現在卻被網友發現嘴上說很挺，實際上根本「一劑高端都沒打」，陳昶宇後來也在臉書反擊網友。

日本只有大阪能殺價？日旅達人曝「東京」經驗：降價幅度驚人

赴日觀光，除了體驗異國文化、遊覽名勝美景外，多數人最熱衷的就是購物，尤其近來日幣狂貶，更激起眾人「撿便宜」的欲望。日旅達人林氏璧日前指出，雖然日本在大家認知中是個「不二價」的地方，但其實不只大阪能殺價，「至少在東京我就殺過兩次價」。

自煮火鍋「CP值是不是很低」 網友反駁：至少不用一個人用餐還要被加價

台灣人愛吃火鍋早已不分季節，是三五好友齊聚時的最佳選擇，日前有一名網友說自煮火鍋的優點除了「想吃什麼好料的就買，可以吃的相對健康些」之外，想想除了聚會的用途外，自己煮火鍋「CP值484真的不高」，引發網友熱議，紛紛提出不同的看法。

大清早找鎖匠等1分鐘就爆氣連環Call 網傻眼：以為有任意門？

各行各業都有自己的難處，一名鎖匠今天(25日)在臉書社團「爆料公社」發文指出，自己一大清早就遇到反覆不定、要求開鎖卻連一分鐘都不願意等的「奧客」，讓他無奈寫道：「我是老闆不是你請的員工。」

母親過世後慈祥繼父突翻臉 「1招霸佔遺產」遭質疑：早有預謀

遺產分配是許多家庭的亙古難題，近日有名剛上大學的女孩就上網求助，聲稱原本對她疼愛有加的繼父在母親過世後突然翻臉，不僅將她趕出家門，還霸佔了外公留給母親的遺產，網友們了解事情始末後紛紛表示心疼，並懷疑繼父早有預謀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。