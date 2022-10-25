醫挺國家隊疫苗被揭「1劑高端都沒打」 本尊反擊網友：快笑死

台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇曾在臉書粉專多次發文，力挺國產高端疫苗，但現在卻被網友發現嘴上說很挺，實際上根本「一劑高端都沒打」，陳昶宇後來也在臉書反擊網友。

他回應，一堆人連疫苗都不懂就來開砲，「我前兩劑打AZ的時候，高端根本還沒推出，有人還把AZ跟高端搞混快笑死。」他po出小黃卡照片，第一劑是在去年的4/29打，第二劑則是6/24，而高端在8/16日才在公費疫苗預約平台開放民眾預約。

至於為何第三劑不打高端？他解釋，第三劑是追加劑，一開始本來就只有半量莫德納可以打，國外也幾乎都追加施打莫德納或BNT，除非特殊考量不然不會再打AZ，「跟前兩劑基礎劑混為一談也是真的很好笑。」

他指出，唯一有機會選擇打高端的就是第四劑，自己其實本來沒很想打，因為之前就寫過對年輕人Omicron感染幫助不大，頂多減輕一些症狀跟後遺症風險，有點想等次世代來再打。

但他當時聽到那批BNT沒打完就要報廢，加上看到電子疫苗護照顯示是最後一劑打的疫苗，的確對出國比較沒影響，才想說去打一下。他說，除非擔心副作用及沒有出國考量，「不然我都還是先推薦國際認證疫苗，但高端的存在的確還是提供了額外的選擇，直到Novavax出現。」

至於有人抱怨當時沒打疫苗就要每周做篩檢，又只有高端可以選，有變相強迫施打的感覺，他反嗆說，「每周做篩檢又算什麼，我們醫院醫護也有好幾個月時間，不管打了幾劑疫苗都要每周做篩檢，還不是撐過來了。」

最後他更指出，到了第三、四劑的時間點根本就沒有疫苗量的問題，早就多到沒人打要報廢的程度，就算前面一二劑不得不打高端好了，後面想補打跟追加國際疫苗也都完全不是問題，反正那些疫苗沒打也是報廢，其實也沒什麼花納稅錢的問題。