日本只有大阪能殺價？日旅達人曝「東京」經驗：降價幅度驚人

赴日觀光，除了體驗異國文化、遊覽名勝美景外，多數人最熱衷的就是購物，尤其近來日幣狂貶，更激起眾人「撿便宜」的欲望。日旅達人林氏璧日前指出，雖然日本在大家認知中是個「不二價」的地方，但其實不只大阪能殺價，「至少在東京我就殺過兩次價」。

日本邊境開放約2週，不少國人已規畫赴日旅遊，甚至有些人搶搭第一波熱潮正在日本觀光，並趁著日幣貶值的時候開心「買買買」。前台大感染科醫師、知名部落客林氏璧23日在臉書談到在日殺價經驗，指出雖然在錄節目時，有位大阪櫻花妹說「日本唯一可以殺價的地方是大阪」，即使不成功也有小禮物，但以他的經驗來說，至少在東京就成功殺價2次。

林氏璧表示，第一次殺價時因為有日本人同行，幫他小小殺了一下，當時他打算買干貝，販賣的店家很多但寫出來的價格都是參考用，只要顧客露出猶豫神色，店家多半會自動降價，有些幅度之大令人驚訝。他也認為這種「故意寫貴」的方式讓人感受不佳，若是觀光客語言不通就傻傻買下去了。

林氏璧第二次殺價則是在連鎖家電賣場Bic Camera，當發現官網上標價比店內便宜時，找店員出示官網價錢，很大機會能以官網價格結帳。他表示，這個技巧可能很多人都知道，但還是要看當下遇到的店員，有的會稱「不能再用優惠券／退稅」等等，建議自己先計算一下是否划算。

發文引起討論，不少網友分享殺價經驗，「基本上阿美橫町都是賣觀光客，品質不保証，價格可殺價的，在地人都知道！在地人會去二木和多慶屋買」、「很久前知道阿美橫可以殺價以後就不想去那裡買東西了，覺得那邊的價格很不實在」、「其實還有一個地方我也常殺價，就是市集」、「Bic camera是你出示其他同行比他定價低他就會直接用那價錢賣給你喔」、「不過我上次去函館買東西，我也沒殺價，但是她一直主動降價耶」、「我要先來練習面有難色的表情」。

但多數人都表示「一直以為日本是不二價，沒有想過殺價」，林氏璧也說「原則上是這樣沒錯」，也有人警告如果不懂日文就別亂殺價，「有些人很白目亂殺價讓人厭惡」。