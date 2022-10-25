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大清早找鎖匠等1分鐘就爆氣連環Call 網傻眼：以為有任意門？

聯合新聞網／ 綜合報導
鎖匠開鎖示意圖。圖/ingimage
鎖匠開鎖示意圖。圖/ingimage

各行各業都有自己的難處，一名鎖匠今天(25日)在臉書社團「爆料公社」發文指出，自己一大清早就遇到反覆不定、要求開鎖卻連一分鐘都不願意等的「奧客」，讓他無奈寫道：「我是老闆不是你請的員工。」

該名網友放上他與客戶的對話紀錄，早上6點左右有民眾私訊請他幫忙開鎖，鎖匠才剛詢問有關門鎖的問題，顧客就反悔表示有人剛好來開門了，不必來開鎖。

結果才過2分鐘，該民眾又說另一道門的鑰匙不見，希望鎖匠來開鎖，鎖店老闆也向顧客詢問門鎖、地址、電話等資訊並表明收費方式：「這時間這種鎖基本費用2000，如果要我幫你叫師傅起床過去處理」、「中途取消或是打開會收取1000元專程費沒問題回個好，幫你派師傅過去」。顧客則表示希望鎖匠盡快到場。

1分鐘後，顧客接連撥了3通電話給鎖店老闆，但都未接通，他便氣憤地寫道：「你慢慢睡，別家到了，(你)這家24小時效率太差，慢慢睡，睡到自然醒，不知道態度在差什麼，不然店收一收。」

鎖店老闆當場傻眼，上臉書發文抱怨，也呼籲大家珍惜現在人數已越來越少的專業師傅：「不要覺得人家幫你做是應該的，一下要一下不要，有本事自己開一家鎖店，沒本事還事還是多做善事，我是老闆不是你請的員工。」

網友看了也紛紛大罵「奧客」：「這奧客是不是覺得鎖匠有任意門，1分鐘內隨傳隨到？」、「這麼急不會用頭撞破門是不是」、「這是來鬧的吧，誰從起床穿衣、盥洗出門5分鐘，當兵都沒有這麼快」、「這種人真可憐，祝他鎖在門口吧 」。

爆料公社 臉書 奧客

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