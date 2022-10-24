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為抓一隻蟑螂慘失1800元很便宜？ 釣苦主曝「被爬敏感帶」慘痛下場
身價不菲！日前一名車主在網上貼出汽車維修報價單，仔細看竟是他為了抓一隻蟑螂，願花1800元交給專業師傅拆裝零件。貼文一出釣出一票害怕蟑螂的網友，直言「已經很便宜了！」
近日一名車主在臉書社團「爆廢公社二館」發文笑稱自己見識過「1800元的蟑螂」，他貼出一張汽車維修報價單，內容提到「後座出風口內有隻蟑螂，請幫忙取出」，費用部分則寫著「原價2600元，小計1800元」。
許多人看了都被報價數額嚇傻，留言直呼「這隻蟑螂是黃金啊！」、「冷氣開最強凍死牠」，但也釣出一票害怕蟑螂的網友，表示「便宜啦！不然要隨時提心吊膽嗎？」、「很多人不敢抓蟑螂，抓得到很厲害！」、「我也願意花錢請人幫我取出來⋯」。
其中，還有網友分享「汽車通風口被蟑螂下蛋」的慘痛經驗，「真的不好處理，即使用過2次水煙，還是有一堆寶寶時不時從冷氣口跑出來跟你Say Hi」，另一名網友則分享，「我上次開車等紅燈，蟑螂爬到我的脖子，我嚇一大跳用手撥掉，結果無意識鬆開煞車就撞到前車⋯」。
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